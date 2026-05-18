Sobre la posibilidad de que el senador Enrique Inzunza Cázarez se convierta en candidato de Morena al gobierno de Sinaloa, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Reyes Montiel, reiteró que todos sus candidatos deberán tener “una trayectoria intachable”, por encima de las posibilidades de ganar que tengan en las encuestas.

Cuestionada sobre los dichos del presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Sinaloa, Edgar Barraza Castillo, quien afirmó que el senador no está descartado para participar si fuera su deseo hacerlo.

Lo mismo sobre el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, ambos acusados por el gobierno de Estados Unidos de supuestamente tener nexos con el crimen organizado.

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Al respecto, Ariadna Montiel precisó que ella aún no tiene conocimiento de que alguno de ellos tenga aspiraciones para competir en la interna del partido para el gobierno de Sinaloa, por lo que no quiso posicionarse en descartarlos o no, de momento.

“Yo no tengo conocimiento de que ellos hayan manifestado interés, entonces, también vamos poniendo las cosas en orden. Si no quieren participar, ¿por qué ponerlo a discusión? (…) Lo que sí les reitero es que no vamos a aceptar candidatos que tengan mala recuperación. Nuestros candidatos deben ser intachables”, afirmó.

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