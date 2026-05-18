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Una nueva carga de procedente de México llegó el lunes a Cuba, que atraviesa una grave y energética, casi cuatro meses después de la implementación de un bloqueo petrolero por parte de Washington.

Se trata del quinto envío de ayuda humanitaria desde México hacia la isla comunista desde febrero. Pero, a diferencia de los envíos anteriores transportados por barcos de la mexicana, esta vez fue un buque mercante el que realizó el trayecto.

El Asian Katra, con bandera panameña, entró en la bahía del puerto de La Habana en la mañana, constataron periodistas de la AFP.

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La presidenta mexicana, , había anunciado este envío la semana pasada, precisando que la carga no incluía petróleo.

Estados Unidos impone desde finales de febrero un a Cuba, situada a 150 km de las costas de Florida, alegando una "amenaza excepcional" que la isla representaría para su seguridad nacional.

Desde esa fecha, solo un petrolero ruso ha sido autorizado a atracar y sus reservas están ya agotadas.

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La semana pasada, el gobierno cubano reconoció que no teníal ni fuel para alimentar los grupos electrógenos que complementan la producción eléctrica de las siete centrales termoeléctricas del país.

Esta situación ha agravado aún más los apagones, con cortes que pueden superar las 20 horas diarias en la capital y durar jornadas enteras en las provincias.

El jueves, un afectó a siete de las 15 provincias del país.

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Estos interminables cortes han provocado manifestaciones de descontento en varios barrios de en los últimos días.

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