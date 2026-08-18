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Pachuca. - Pobladores de la comunidad de La Flor, en Xuchitlán, perteneciente al municipio de San Salvador, Hidalgo, irrumpieron en la alcaldía de ese lugar, donde, entre jaloneos y golpes, obligaron al presidente municipal Norberto Martínez Cruz a abandonar el recinto.
El incidente se registró luego de que un grupo de vecinos de esa población ingresó por la fuerza al ayuntamiento para confrontar al alcalde morenista, Norberto Martínez Cruz, a quien encararon por el incumplimiento de obra pública para esa localidad.
Los hechos quedaron registrados en varios videos que se difundieron en redes sociales, donde se puede observar a hombres y mujeres que, entre jaloneos y golpes, obligan al edil a levantarse de la mesa de trabajo y lo orillan a salir de las instalaciones, ya que presuntamente pretendían llevarlo hasta su comunidad.
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De esta manera un grupo numeroso de personas sujetaron al alcalde y lo conduce hasta el exterior, donde se encontraban algunos elementos de Seguridad Pública que intervinieron para liberarlo.
Durante la confrontación también resultó involucrada otra funcionaria del Ayuntamiento, quien recibió algunos jaloneos y golpes.
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Las demandas de los pobladores se refieren a la ejecución de obra pública, el abastecimiento de agua potable, así como la pavimentación de caminos y el mejoramiento de la red de energía eléctrica.
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dmrr/cr
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