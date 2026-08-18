Hermosillo, Sonora.- Las intensas lluvias acompañadas de rachas de viento de hasta 93 kilómetros por hora y actividad eléctrica ocasionaron afectaciones en el suministro de energía eléctrica, caída de árboles, daños a semáforos y problemas en la circulación vial en municipios del sur de Sonora.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó interrupciones del servicio en sectores de Navojoa, Cajeme, Empalme y Guaymas, donde cuadrillas trabajan en la reparación de postes, líneas y circuitos dañados.

En Cajeme, las fuertes precipitaciones y los vientos derribaron árboles y semáforos en distintos puntos generando complicaciones en el tránsito y riesgos para la población.

Lee también Tamaulipas asegura granja de criptomonedas; localizan 9 equipos de cómputo especializados y sistemas de ventilación

El gobernador Alfonso Durazo informó que se mantiene coordinación con la CFE para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible y dar seguimiento a las zonas afectadas.

En Guaymas y San Carlos, la alcaldesa Karla Córdova señaló que algunos sectores permanecen sin energía eléctrica debido a daños en la infraestructura de distribución, mientras personal de la CFE realiza labores para recuperar el servicio.

[Publicidad]

En Empalme, Protección Civil reportó el cierre parcial durante aproximadamente una hora de la carretera Internacional, a la altura del puente Douglas, debido al peligro que representaban los fuertes vientos y el oleaje.

Lee también Desplazados cumplen un año de vivir en una azotea

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional advirtieron que durante las próximas horas continuarán las probabilidades de lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en la región costa de Sonora.

[Publicidad]

Las autoridades exhortaron a la población a evitar acercarse a cables caídos, árboles en riesgo o estructuras dañadas, así como mantenerse atentos a la información oficial y reportar cualquier emergencia al número 911.

La CFE informó que cuadrillas especializadas permanecen desplegadas en los municipios afectados para acelerar el restablecimiento del suministro eléctrico y atender los daños ocasionados por las condiciones meteorológicas.

LL