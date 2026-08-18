Entre tabasqueños, paisanos sonorenses y morenistas, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, armó su equipo más cercano, quienes toman las decisiones más relevantes del organismo.

Los integrantes de este equipo han sido señalados por presunto conflicto de interés y hasta han buscado convertirse en consejeros electorales. Ante los nombramientos que hizo en mayo pasado, EL UNIVERSAL solicitó al instituto copia en versión pública de las hojas de vida de todos los nuevos titulares de unidades técnicas y direcciones ejecutivas.

De las 16 unidades técnicas y direcciones ejecutivas que se nombraron en mayo, al menos 10 de los nombrados tienen experiencia previa como asesores políticos de morenistas, experredistas (hoy morenistas), de haber trabajado en gobiernos emanados de Morena o de manera cercana a la hoy presidenta del INE.

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No sólo eso, algunos de ellos tampoco cuentan con la experiencia suficiente en las materias que encabezan, como Mario Alberto Alejo García, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, cuyo cargo incluso fue apelado por consejeros electorales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Pese a los argumentos de los consejeros Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey en contra de la trayectoria de Alejo García, la mayoría de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la validez de su nombramiento. En su hoja de vida no se observan los cinco años de experiencia en materia de fiscalización, como lo requiere la norma.

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Mario Alberto Alejo García fue secretario técnico en comisiones y asesor parlamentario del Congreso de Tabasco bajo la presidencia de Morena, de 2018 a 2023. Además, fue asesor jurídico del ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco, bajo un gobierno emanado de Movimiento Ciudadano.

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Asesores de gobernador

Entre los cercanos a Morena se encuentran —además del tabasqueño Mario Alberto Alejo García—, la titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE, su paisana Anahí Silva Tosca. Ambos cuentan con trayectoria como asesores políticos de Morena.

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Anahí Silva Tosca fue asesora jurídica de Carlos Merino como gobernador de Tabasco, quien asumió el cargo tras la salida de Adán Augusto López de la gubernatura, para sumarse a la Secretaría de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador.

También fungió como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco y secretaria particular del procurador fiscal de esa entidad. Incluso, Silva Tosca presume en sus redes sociales varias fotografías con Carlos Merino.

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José Luis Arévalo Romo, quien hasta mayo fungió como encargado de despacho de la Unidad Técnica de Transparencia y hoy es subdirector de Apoyo a Cuerpos Colegiados de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, también fue asesor del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, durante su paso por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Quien quedó en su lugar, Rebeca Fernanda López Aguirre, es otra sonorense cercana a Guadalupe Taddei y los políticos de Morena en la entidad. Ella se desempeñó antes como comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia y asesora jurídica del gobernador Durazo.

Paisanos de Taddei

No sólo ella. Entre los que desde hace tiempo han sido señalados como cercanos a la consejera presidenta Guadalupe Taddei, destaca el actual titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Roberto Carlos Félix López, a quien primero Taddei quiso colocar en la Secretaría Ejecutiva del INE, pero no consiguió el consenso de las 11 consejerías.

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Félix López fue secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora cuando Taddei lo presidía. Fue en 2023, antes de la reforma que otorgó a Guadalupe Taddei la facultad de designar por ella misma —sin tomar en cuenta a los demás consejeros— a los altos mandos del instituto, cuando quiso ser secretario ejecutivo.

Luego de ese fracaso, Félix López participó en el proceso de selección del Congreso para ser consejero electoral en la más reciente elección.

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Algo parecido sucedió con Eduardo Hugo Ramírez Salazar, actual titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Ramírez Salazar ha sido integrante de la Comisión Nacional de Vigilancia en el INE desde 2011, fue asesor político privado y aspirante a consejero electoral en la elección pasada.

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Otros sonorenses entre los nombramientos que Guadalupe Taddei hizo en mayo son Marisa Arlene Cabral Porchas, coordinadora de Asuntos Internacionales, quien fue la otra secretaria ejecutiva que tuvo el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora con Guadalupe Taddei como presidenta.

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María Fernanda Romo Gaxiola, titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, fungió como subdirectora de lo Contencioso Electoral y titular del Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, también en la administración de Taddei.

Liliana Díaz de León Zapata, titular de la Dirección Ejecutiva de Administración, quien ha sido cercana a Taddei desde que estaba como vocal ejecutiva del INE en Baja California. Duró dos meses como vocal en San Luis Potosí para luego integrarse al equipo de Guadalupe Taddei, tras la salida de Jesús Octavio García González.

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García González renunció al cargo en la Dirección Ejecutiva de Administración en abril de 2026, tras iniciarse procesos por conflicto de interés, pasó de ser proveedor del INE a directivo en sólo siete meses. También participó en el proceso para ser consejero electoral.

Iliana Araceli Hernández Gómez, actual titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación, fue antes la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y secretaria ejecutiva del Instituto Electoral de Oaxaca.

Durante su paso por el organismo oaxaqueño fue señalada por beneficiar con contratos al Corporativo Zeg, donde el exadministrador del INE Jesús Octavio García González era representante legal.

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