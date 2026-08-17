La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que el Consulado General de México en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, recibió la restitución voluntaria de mil 132 bienes arqueológicos prehispánicos pertenecientes al patrimonio cultural de México.

A través de un comunicado, explicó que la entrega derivó de los esfuerzos realizados por la Cancillería y la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para la devolución a su territorio de origen de todos aquellos monumentos paleontológicos, arqueológicos e históricos de tipo mueble que se encuentren en el extranjero.

“Representa uno de los conjuntos arqueológicos de mayor dimensión recibidos por dicha representación consular en los últimos años y, además, constituye un ejemplo de cooperación académica, ética, profesional y de diplomacia cultural para la protección del patrimonio de la nación”, dijo.

Restituyen a México mil 132 bienes arqueológicos prehispánicos en Consulado de Boston (17/08/2026). Foto: Especial

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En ese sentido, detalló que, de acuerdo con el dictamen elaborado por especialistas del INAH, la colección está integrada por bienes arqueológicos prehispánicos que forman parte del patrimonio cultural.

Destacó la presencia de mil 053 tiestos cerámicos alisados, modelados, pintados e incisos, principalmente de uso doméstico; dos malacates completos; tres fragmentos de madera; 18 fragmentos de figurillas; nueve lascas de obsidiana y 11 de sílex; una placa incompleta de roca metamórfica; tres pulidores de roca y un fragmento de placa en roca.

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Precisó que el análisis también concluyó que el conjunto de objetos, el cual incluye 36 dientes de tiburón, es de origen prehispánico y procede del sureste de México.

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Apuntó que la temporalidad de los elementos es diversa y se empleará la documentación entregada al consulado relativa a su procedencia para establecer dataciones y otros datos útiles para la investigación arqueológica, de modo que pueda formarse un muestrario aprovechable con fines académicos comparativos.

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Restituyen a México mil 132 bienes arqueológicos prehispánicos en Consulado de Boston (17/08/2026). Foto: Especial

Además, enfatizó que el proceso fue coordinado por el Consulado General de México en Boston, en estrecha colaboración con el INAH y la SRE, así como con instituciones académicas de la región de Nueva Inglaterra.

“Con este hecho se da seguimiento a la visión y el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y a las indicaciones de los titulares de la Cancillería y de la Secretaría de Cultura, Roberto Velasco Álvarez y Claudia Curiel de Icaza, respectivamente, para seguir promoviendo acciones de cooperación internacional que contribuyan a la recuperación, investigación, protección y restitución voluntaria del patrimonio cultural mexicano localizado en el extranjero”, expresó.

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