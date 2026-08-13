La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, la madrugada de este miércoles, el Gobierno de México repatrió a 36 connacionales que se encontraban en Colombia durante el sismo de 7.4 que afectó a dicho país.

Por medio de un comunicado conjunto, la SRE y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detallaron que los mexicanos llegaron del Aeropuerto de Matecaña, en la ciudad de Pereira, Colombia, donde arribó una aeronave C-130 Hércules para traerlos de vuelta a territorio mexicano, luego de que se encontraran en condiciones de vulnerabilidad tras las afectaciones del sismo del pasado 10 de agosto.

Agregó que todas las personas se encuentran a salvo y en buen estado de salud, además de que, afirma, estuvieron acompañadas por personal de la Cancillería y de la Defensa.

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México repatría a 36 mexicanos afectados por el sismo en Colombia (13/08/2026). Foto: Especial

De acuerdo a lo informado, el grupo de personas mexicanas aterrizó a las 00:30 horas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, a bordo de uno de los aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) que partieron ayer por la mañana con ayuda humanitaria para el país sudamericano afectado.

En este sentido, el canciller Roberto Velasco agradeció a la Cancillería colombiana por todas las gestiones y facilidades brindadas para concretar con éxito el retorno de las y los connacionales.

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“La Embajada de México en Colombia continúa desplegando distintas acciones de asistencia consular y contacto permanente con los connacionales que aún se encuentran en territorio colombiano para facilitar su salida del país, a través de la gestión con distintas aerolíneas comerciales, así como el apoyo en la reubicación de quienes se hospedaban en hoteles que sufrieron daños estructurales”, mencionaron la SRE y la Sedena.

El Gobierno de México reiteró su compromiso con la protección de las y los mexicanos en el exterior y puso disposición de quienes requieran asistencia u orientación consular el teléfono de emergencia de la Embajada de México en Colombia: +57 313 878 6028.

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