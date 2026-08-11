Después de haber quedado varados temporalmente por el sismo de magnitud 7.4, las integrantes del equipo infantil de futbol de sala Obeliz FC fueron recibidos en la embajada de México en Bogotá, Colombia.

Los entrenadores agradecieron el acompañamiento y asistencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al equipo procedente de Tijuana para que gestionar los vuelos que los traigan de regreso a territorio mexicano.

En la representación diplomática tuvieron una reunión virtual con el canciller Roberto Velasco, quien les reiteró el apoyo.

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"Tenemos en soporte de que no nos van dejar solos, nos van a estar apoyando y la misión más clara es que nos dijo que esto va a terminar hasta que todos estemos reunidos con nuestros familiares en nuestros hogares, tanto los niños como las personas adultas", dijo el coordinador del equipo, Jesús Ochoa.

Ante el sismo que ha dejado más de 200 personas fallecidas en Colombia, el equipo infantil Obeliz FC de futbol sala pidió ayuda para salir del país y regresar a México.

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Los menores y sus entrenadores compartieron que se asustaron mucho y publicaron un mensaje en sus redes sociales en el que pidieron ayuda al gobierno para regresar a Tijuana con sus familias.

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“Estamos bien físicamente, golpeados anímicamente y mentalmente debido al fuerte sismo en el cual lastimosamente fuimos alcanzados”, expresaron desde el municipio de Armenia.

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Los entrenadores indicaron que estaban ante una “situación complicada” e incertidumbre por los traslados: “No sabemos si vamos a perder vuelos o no; no sabemos cuántos días vamos a estar varados acá o no; realmente la logística ya estaba por parte de la federación.

“Pero ahora como es este desastre natural, complica toda la situación porque empiezan a haber tipos de incertidumbre donde no sabemos realmente qué va a pasar”.

En otro mensaje, el equipo indicó que el gobierno de Baja California se contactó con ellos y se estaban trasladando de Armenia a Bogotá “esperando poder tener éxito con los vuelos de regreso”.

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