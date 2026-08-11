Tras el reciente sismo de magnitud 7.4 en Colombia, el canciller Roberto Velasco informó que le da seguimiento a la situación de las y los connacionales en situación de vulnerabilidad.

Además, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reiteró el apoyo que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum a Colombia para enviar ayuda humanitaria.

Velasco indicó que con el equipo de la Subsecretaría para América Latina y el Caribe, y el de Protección Consular, se revisó también la situación del equipo infantil de futbol de sala de Tijuana que quedó varado en territorio colombiano.

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"Les reiteramos que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum todos nuestros connacionales en ese país cuentan con el apoyo y el respaldo del gobierno de México para que estén de regreso lo antes posible en nuestro país", dijo el titular de la SRE.

Externó la solidaridad de nuestro país "en estos difíciles momentos también con el pueblo colombiano ante esta tragedia que ha dejado lamentablemente 181 personas fallecidas".

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Precisó Roberto Velasco que desde el primer momento ha mantenido comunicación directa con el canciller Omar Vula para ofrecer cualquier tipo de ayuda humanitaria y equipos de rescate que pudieran requerirse.

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En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta la tarde de este martes no había reportes de personas mexicanas fallecidas a causa del sismo.

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Además, la embajada de México en Colombia ha atendido 120 llamadas en su teléfono de emergencia, mediante las cuales 213 connacionales han solicitado apoyo o asistencia.

Equipo infantil de futbol sala pide apoyo para regresar a México

Ante el sismo de magnitud 7.4, el equipo infantil Obeliz FC de futbol sala pidió ayuda para salir del país y regresar a México.

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Los menores y sus entrenadores compartieron que se asustaron mucho y publicaron un mensaje en sus redes sociales en el que pidieron ayuda al gobierno para regresar a Tijuana con sus familias.

“Estamos bien físicamente, golpeados anímicamente y mentalmente debido al fuerte sismo en el cual lastimosamente fuimos alcanzados”, expresaron desde el municipio de Armenia.

Los entrenadores Juan, Adolfo y Raúl indicaron que estaban ante una “situación complicada” e incertidumbre por los traslados: “No sabemos si vamos a perder vuelos o no; no sabemos cuántos días vamos a estar varados acá o no; realmente la logística ya estaba por parte de la federación.

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“Pero ahora como es este desastre natural, complica toda la situación porque empiezan a haber tipos de incertidumbre donde no sabemos realmente qué va a pasar”.

En un mensaje reciente, el equipo indicó que el gobierno de Baja California se contactó con ellos y se estaban trasladando de Armenia a Bogotá “esperando poder tener éxito con los vuelos de regreso”.

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