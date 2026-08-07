En el marco de la toma de posesión de Alberto de la Espriella como presidente de Colombia, México refrendó su buena relación de amistad y cooperación con el nuevo gobierno colombiano.

El canciller Roberto Velasco sostuvo una llamada de teléfono este viernes con el ministro de relaciones exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar, a quien le extendió sus buenos deseos al frente de la diplomacia colombiana.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que su titular garantizó que México "mantendrá una buena relación de amistad y cooperación con Colombia, basada en nuestros principios de respeto a la soberanía y la no intervención".

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La subsecretaria para América Latina y el Caribe de la SRE, Raquel Serur Smeke, representó a México en la toma de protesta de de la Espriella.

De acuerdo con la cancillería, la subsecretaria extendería en nombre de México sus felicitaciones y la disposición de nuestro país por seguir fortaleciendo la relación bilateral.

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Serur Smeke sostuvo este jueves una reunión con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, a quien deseó una exitosa gestión.

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dft