Las fuertes lluvias registradas esta tarde provocaron inundaciones y severos encharcamientos en distintos puntos del sur de la Ciudad de México. Usuarios en redes sociales difundieron imágenes en las que se observa el desbordamiento del río Magdalena.

Uno de los puntos con mayores afectaciones se localiza sobre Periférico Sur, a la altura de Perisur, donde la acumulación de agua complicó la circulación vehicular y obligó a los automovilistas a disminuir la velocidad para evitar quedar varados.

En la zona de Jardines del Pedregal, en Álvaro Obregón, también se reportó una fuerte corriente de agua sobre Boulevard de La Luz, derivada de la intensa precipitación que se mantuvo durante varios minutos.

Personal de servicios públicos y vecinos realizaron labores de limpieza para retirar los desechos y restablecer las condiciones en la zona afectada. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

Las afectaciones se extendieron hacia Tlalpan y la zona del Ajusco, donde diversos puntos registraron importantes acumulaciones de agua.

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En tanto, en avenida San Bernabé, en la alcaldía Magdalena Contreras, la lluvia generó una intensa corriente de agua que cubrió parte de la vialidad y dificultó el paso de vehículos y peatones.

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La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó que atiende un reporte de encharcamiento en Calzada de Tlalpan y Huipulco en la colonia Belisario Domínguez, en la alcaldía Tlalpan. Así como en Calzada Minas de Arena y avenida de las Torres, colonia Molinos de Santo Domingo en Álvaro Obregón.

Usuarios en redes sociales difundieron imágenes en las que se observa el desbordamiento del río Magdalena. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que tres vehículos particulares quedaron varados en un encharcamiento de 80 metros de espejo por 80 centímetros de tirante en Tekal y Kinchil, colonia Colinas del Ajusco, alcaldía Tlalpan.

Personal de la secretaría, en coordinación con vecinos de la zona, retiró los vehículos y la basura que se acumuló en el lugar.

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También reportó la caída de un árbol de siete metros en Anaxágoras y Eje 4 Xola, colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez. “Al caer, dañó el toldo de un vehículo particular que se encontraba estacionado; sin reporte de lesionados”, indicó.

También reportó la caída de un árbol de siete metros en Anaxágoras y Eje 4 Xola, colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez. | Foto: Osmar Alvarado | El Universal.

La SGIRPC activó la alerta roja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este viernes en la Magdalena Contreras.

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Además, se mantiene la alerta naranja por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las demarcaciones Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa y Tlalpan.

Asimismo, se mantiene la alerta amarilla en Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Atendemos encharcamiento en Tekal y Kinchil, Col. Colinas del Ajusco, @TlalpanAl.



A consecuencia de la insuficiencia de la red de drenaje y a la cuneta que presenta la vialidad, se presentó un encharcamiento de 80 m de espejo por 80 cm de tirante; en el lugar, quedaron varados… pic.twitter.com/ZDTbqHgaJf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 8, 2026

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Inundación en Huipulco modifica servicio del Tren Ligero, ¿qué estaciones están cerradas?

El Sistema de Transportes Eléctricos (STE) informó que el Tren Ligero presenta una afectación debido a la acumulación de agua registrada en inmediaciones de Calzada de Tlalpan y San Juan de Dios, a la altura de la estación Huipulco.

En redes sociales, el STE publicó que –derivado de la inundación– el Tren Ligero implementó un servicio provisional de Tasqueña a Estadio Azteca, por lo que el tramo posterior, hacia Xochimilco, permanece temporalmente sin operación.

El STE mencionó que elementos de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) activaron el operativo Tlaloque; por ello, equipos de emergencia se dirigen al punto para realizar labores de atención y desalojo del agua acumulada, para restablecer el servicio.

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JACL/ml