Una adolescente de 17 años resultó lesionada por un disparo de arma de fuego mientras viajaba a bordo de una unidad de transporte público, en calles de la alcaldía Iztapalapa. El presunto responsable fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron sobre calzada Ermita Iztapalapa, a la altura de la calle Enrique Corona, en la colonia El Santuario, donde operadores del C2 Oriente alertaron sobre una persona lesionada.

Al llegar al sitio, los policías encontraron a la joven, quien señaló que mientras viajaba en una unidad de transporte de pasajeros sintió un fuerte dolor en la pierna. Tras solicitar los servicios de emergencia, paramédicos la atendieron y diagnosticaron una herida por arma de fuego en la zona de la tibia y el peroné de la pierna izquierda.

Una adolescente de 17 años resultó lesionada por un disparo de arma de fuego mientras viajaba a bordo de una unidad de transporte público. | Foto: Especial.

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Testigos señalaron a un hombre que corría metros adelante como el responsable de realizar las detonaciones. Los uniformados lograron darle alcance y detuvieron a un hombre de 39 años.

Durante una revisión preventiva, los policías le encontraron un arma de fuego corta con tres cartuchos útiles. Debido a que el detenido había sido agredido por algunos ciudadanos, los oficiales resguardaron su integridad física antes de trasladarlo, junto con el arma asegurada, ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

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