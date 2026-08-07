La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, informó que destinó una inversión de 215 millones de pesos al Plan de Repavimentación y Bacheo para este 2026, con el objetivo de ampliar la atención de calles y avenidas en toda la demarcación.

Durante la supervisión nocturna de trabajos en la calle Tetiz, la mandataria local detalló que, en lo que va del año, se han atendido alrededor de 25 mil baches y que los trabajos continuarán hasta diciembre con la meta de superar los 30 mil.

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Estos trabajos también contemplan mantener las repavimentaciones completas en vialidades cuyo deterioro requiere intervenciones de mayor alcance, tal y como actualmente se hace en la colonia Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección.

“Seguiremos hasta terminar el mes de diciembre. El año pasado hicimos 23 mil baches y ahorita llevamos alrededor de 25 mil; todavía no terminamos el año. Vamos a hacer más de 30 mil este año, junto con las repavimentaciones”, afirmó.

Foto: Especial

Reportan avance de 25 mil baches reparados

Gabriela Osorio destacó que una de las estrategias implementadas durante 2026 fue la creación de las áreas Territoriales, dotadas de personal y maquinaria para incrementar la capacidad de atención en las colonias. Como parte del avance general del programa, estas cuadrillas han reparado 25 mil baches y construido 600 banquetas en distintos puntos de Tlalpan.

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Explicó que el mantenimiento de las vialidades representa un reto particular en zonas como Ajusco Medio, debido a sus pendientes y al volumen de agua que desciende durante la temporada de lluvias, condiciones que aceleran el deterioro de la carpeta asfáltica.

Recordó que las lluvias registradas el año pasado estuvieron entre las más intensas de las últimas cuatro décadas y agravaron grietas y daños existentes, por lo que la estrategia combina el bacheo permanente con repavimentaciones completas de acuerdo con las condiciones de cada calle.

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En Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección, los trabajos de Tetiz se realizan en una vialidad por la que circula transporte público y que sirve de conexión con distintas colonias de la zona alta del Ajusco Medio. Vecinas y vecinos señalaron que llevaba alrededor de 40 años sin recibir una repavimentación de esta magnitud.

La alcaldesa detalló que las acciones avanzan simultáneamente en diferentes puntos de la demarcación. En Ajusco Medio se ha trabajado en Mirador Segunda Sección y las cuadrillas continuarán en Mirador Primera, Pedregal Cuarta, Lomas Hidalgo y Cuchilla de Padierna, entre otras colonias.

Foto: Especial

Se extenderán trabajos a Lomas y Héroes de Padierna

La alcaldesa de Tlalpan adelantó que las intervenciones se extenderán a Lomas y Héroes de Padierna, zonas que presentan importantes necesidades de mantenimiento y que reciben una gran cantidad de agua proveniente de las partes altas durante la temporada de lluvias.

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También destacó las mejoras de iluminación realizadas mediante un Sendero Seguro, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, como parte de las acciones complementarias para mejorar las condiciones del espacio público.

“Las jornadas de bacheo y repavimentación se mantendrán durante los próximos meses y para el siguiente año se buscará incrementar nuevamente los recursos destinados al mantenimiento de vialidades, a fin de ampliar la cobertura de las intervenciones en toda la alcaldía Tlalpan”, concluyó.

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