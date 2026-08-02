La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, anunció que en noviembre será inaugurado el Parque de las Infancias, actualmente en construcción en Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección y diseñado a partir de las propuestas del Consejo de las Infancias de la demarcación.

Durante la apertura del Curso de Verano Tlalpan 2026 y la entrega de kits a 500 niñas, niños y adolescentes realizado en el Deportivo Vivanco, la edil morenista explicó que el proyecto surgió de los ejercicios de participación realizados con niñas y niños, quienes expresaron la necesidad de contar con un espacio público pensado especialmente para el juego, la convivencia y el ejercicio de sus derechos.

“Nos dijeron que querían un parque para las infancias y ese parque ya lo estamos construyendo. Lo vamos a inaugurar en noviembre en Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección”, comentó.

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Destacó que el Consejo de las Infancias ha permitido incorporar la opinión de niñas y niños en las decisiones de gobierno, así como convertir sus propuestas en proyectos concretos para mejorar los espacios públicos y las condiciones en las que se desarrollan.

Gabriela Osorio anunció que el Curso de Verano Tlalpan 2026 se realizará del 3 al 28 de agosto y ofrecerá a 500 participantes actividades culturales, deportivas, educativas, ambientales, científicas y recreativas en diferentes espacios de la demarcación.

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El programa contempla talleres de arte, ciencia y tecnología, actividades musicales, dinámicas deportivas, jornadas de reforestación y recorridos, entre ellos una visita a la Utopía del Maíz, ubicada en San Miguel Topilejo.

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La alcaldesa señaló que las actividades fueron diseñadas para que niñas, niños y adolescentes disfruten el periodo vacacional, desarrollen nuevas habilidades, convivan de manera presencial y construyan amistades en entornos seguros.

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También explicó que el curso acompaña a las familias y contribuye a las tareas del sistema público de cuidados, al ofrecer un espacio de atención para las infancias durante cuatro semanas, lo que permite que madres, padres y personas cuidadoras dispongan de tiempo para realizar otras actividades.

“Queremos que sea un mes en el que las niñas y los niños la pasen de forma divertida, aprendan, jueguen y disfruten. Uno viene a esta vida a ser feliz y la vida hay que aprovecharla”, expresó.

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Asimismo, la alcaldesa encabezó la entrega de kits a las y los participantes, integrados por playera, tenis, gorra y credencial para su identificación durante las actividades del curso. También reconoció el trabajo coordinado de las áreas de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Salud, Cultura, Deporte, Medio Ambiente y Prevención de las Adicciones, cuyos equipos participaron en la organización del programa.

Agradeció además la colaboración de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, instituciones que acompañarán actividades relacionadas con la difusión y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Al respecto, el director general de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Saúl Magdaleno Giles, afirmó que uno de los objetivos del curso es promover la convivencia presencial y ofrecer alternativas frente al tiempo prolongado que las infancias y adolescencias pasan frente a teléfonos celulares, tabletas y redes sociales.

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“Este curso es para hacer amigos, para jugar presencialmente y no virtualmente. Es una oportunidad para convivir, conocer y aprender”, sostuvo.

El funcionario agregó que la política de atención a las infancias de Tlalpan tiene varias vertientes ya que además de este curso de verano se incluye el programa Fortalecimiento de las Infancias, mediante el cual se entregan apoyos directos a niñas y niños que enfrentan situaciones de emergencia, orfandad o vulnerabilidad.

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