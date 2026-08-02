Pachuca.– A través de dos cateos ejecutados por fuerzas federales y estatales, fueron desmantelados dos predios presuntamente utilizados para actividades ilícitas en el municipio de Singuilucan, Hidalgo.

Como resultado de labores de inteligencia y acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, se ejecutaron de manera simultánea dos órdenes de cateo en inmuebles donde presuntamente se almacenaba combustible de procedencia ilícita y se distribuían estupefacientes.

Las acciones se realizaron en las colonias Las Palmas y La Lagunita, donde fueron asegurados mil 467 litros de hidrocarburo, 103 contenedores de diferentes capacidades, 200 dosis de marihuana, 87 dosis de droga sintética conocida como cristal, además de una manguera de alta presión.

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Tanto el hidrocarburo como los narcóticos y los demás objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para su integración a las carpetas de investigación correspondientes.

El robo de hidrocarburo y el narcomenudeo continúan entre los principales delitos del fuero federal en la entidad.

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En Hidalgo, más de 20 municipios concentran la incidencia relacionada con el robo de combustible y las tomas clandestinas en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante el primer trimestre del año, en el país se contabilizaron 2 mil 563 tomas clandestinas, lo que representó un incremento de 4.87 %. En Hidalgo fueron identificadas 731 tomas clandestinas, cifra que equivale al 19.84 % del total nacional.

LL