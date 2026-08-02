La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó sobre la vinculación a proceso de Carlos “N”, alias “El Perrillas”, y Roberto “N”, alias “El Nini”, probables integrantes del grupo delictivo “Los Perrillas”, por el delito de extorsión agravada hacia una comerciante de la alcaldía Tláhuac.

En un comunicado, la Fiscalía local informó que el ocho de noviembre, Roberto “N” y otros hombres habrían exigido a la víctima el pago de dos mil pesos semanales para permitirle trabajar.

Agregó que la afectada entregó inicialmente mil pesos y posteriormente realizó pagos semanales de dos mil pesos hasta el 2 de mayo de 2026. Durante ese periodo, Carlos ”N” habría acudido al establecimiento y recibido los pagos.

Explicó que después “El Nini” incrementó la cuota a cinco mil pesos semanales; ante la negativa de la víctima, habrían destruido mobiliario y materiales del establecimiento; por lo que se cerró el negocio y se presentó una denuncia el 10 de julio ante la Fiscalía CDMX.

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Apuntó que, ante las videograbaciones y una diligencia de reconocimiento fotográfico, la Policía de Investigación (PDI) identificó a los presuntos agresores y se obtuvieron órdenes de aprehensión en su contra.

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Ante estas labores, agregó la Fiscalía capitalina, se estableció que “Los Perrillas” es un grupo delictivo vinculado al Cártel de Tláhuac, con presencia en esa demarcación y otras zonas del sur y oriente de la capital, relacionado con homicidio, narcomenudeo y distintas modalidades de extorsión.

Refirió que las órdenes de aprehensión se ejecutaron en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde ambos imputados ya se encontraban privados de la libertad, derivado de otro proceso penal por el delito de narcomenudeo desde el pasado 15 de julio.

Añadió que, tras la audiencia, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Carlos “N” y Roberto “N”, quienes permanecerán en prisión preventiva, y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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