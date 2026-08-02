De enero a julio, a través de la estrategia de Prevención, Atención y Postvención de la Conducta Suicida y Detección Temprana de la Depresión Infantil, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México brindó atención psicológica y preventiva a más de 10 mil personas y atendió 85 casos por riesgo suicida.

La estrategia cuenta con dos líneas de acción: prevención y atención; en la primera se brindó apoyo a nueve mil 487 mujeres responsables de crianza de 18 a 59 años y a mil 42 hombres, siendo los niños de hasta 11 años los mayores beneficiados con pláticas, talleres y capacitación en educación emocional.

En atención psicológica individual y semanal, el DIF local dio apoyo a 85 personas por riesgo suicida, lo que representa un número considerable teniendo en cuenta que 13 son niñas y niños, 48 adolescentes, 21 jóvenes y tres responsables de crianza.

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La prevención y atención oportuna es clave en el riesgo suicida, por lo que el DIF de la Ciudad de México es un eslabón primordial para para garantizar el acceso al bienestar psicológico de las niñeces, adolescencias y de sus responsables de crianza.

Se trabajó con la Junta de Asistencia Privada (JAP) de la Ciudad de México, Secretaría de Salud y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como con los responsables de crianza beneficiarios de los programas de la Beca Leona Vicario y con el Proceso Integral para el Desarrollo de Altas Habilidades Intelectuales (PIDAHI) del Sistema DIF de la capital.

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Este trabajo conjunto alcanzó a más de 10 mil personas en educación emocional, elemento clave en la prevención del suicidio.

En 2025, el DIF de la Ciudad de México brindó atención psicológica y preventiva a más de 13 mil ciudadanas y ciudadanos y 82 niñas, niños, adolescentes y adultos fueron canalizadas a un proceso psicológico por riesgo suicida; las personas mayormente beneficiadas reportaron residir en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero.

dmrr