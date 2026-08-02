La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Yosthan “N”, “El Diente de Oro”, por su probable participación en la trata de personas en hechos ocurridos en la alcaldía Benito Juárez.

En un comunicado, indicó que la víctima —quien es trabajadora sexual— expresó que el imputado presuntamente le exigió un pago semanal de 2 mil pesos mediante amenazas verbales y telefónicas; además, la habría seguido en varias ocasiones en una camioneta para ejercer control sobre ella.

Agregó que la denuncia de los hechos ocurrió el 22 de julio de 2026, por lo que el agente del Ministerio Público coordinó entrevistas, diligencias de reconocimiento y otros actos de investigación para obtener una orden de aprehensión en contra de “El diente de Oro”.

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La Fiscalía comentó que también se identificó su posible relación con el grupo delictivo “Tren de Aragua”, de origen venezolano y vinculado con delitos como explotación sexual, extorsión, homicidio, secuestro y tráfico ilícito de migrantes, con presencia en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan.

Apuntó que, como resultado de las indagatorias, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ubicaron al imputado en un hospital ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde lo aprehendieron a su salida el 30 de julio con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

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Refirió que en la audiencia, al día siguiente, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Yosthan “N”, le impuso prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Añadió que el imputado se considera inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.

mahc/LL