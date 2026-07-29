Luego de la reunión entre vecinos de la colonia Del Valle, la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) y la Secretaría de Gobierno (Secgob), las autoridades capitalinas acordaron iniciar la revisión y el análisis de la información recibida por despojos y, a partir de la próxima semana, dar seguimiento individual a cada caso denunciado.

Entre los acuerdos alcanzados, se determinó que las investigaciones presentadas serán concentradas en la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) para que un equipo especializado identifique posibles vínculos entre los casos, revise antecedentes relacionados y determine las acciones legales correspondientes.

Fiscalía CDMX y Secgob darán seguimiento a cada caso denunciado de despojo. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

También se evaluará si existen condiciones jurídicas para adoptar medidas que permitan asegurar los inmuebles mientras continúan las indagatorias. Además, se estableció que la Dirección General de Atención Ciudadana de la Fiscalía CDMX fungirá como enlace directo con las personas solicitantes y se mantendrá una mesa de trabajo para evaluar los avances.

Respecto de los señalamientos sobre posibles actuaciones irregulares de servidores públicos de la Fiscalía CDMX, se coordinará una mesa de trabajo con la Unidad de Asuntos Internos para analizar información concreta y proceder conforme corresponda. Los planteamientos relacionados con la actuación de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) serán revisados en coordinación con esa institución.

Leer también Inauguran Feria de la Torta 2026 en la Venustiano Carranza; rompen récord con torta monumental de más de una tonelada

Atienden 81 casos de despojo

También se evaluará si existen condiciones jurídicas para adoptar medidas que permitan asegurar los inmuebles mientras continúan las indagatorias. Foto: Hugo Salvador/El Universal

De manera paralela, la Fiscalía CDMX y la Secretaría de Gobierno instalaron dos mesas en las que 81 personas de Xochimilco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo expusieron sus casos y recibieron orientación.

[Publicidad]

De ellas, 61 presentaron asuntos relacionados con posibles despojos y 20 solicitaron atención por hechos vinculados con lesiones, fraude procesal, amenazas y otros delitos.

En los casos que ya cuentan con una denuncia se recabó la información necesaria para revisar su estado; quienes aún no habían denunciado fueron canalizados a la FIDAMPU para iniciar la investigación correspondiente.

Avances en la investigación del inmueble en la colonia Del Valle

Vecinos de la Del Valle han denunciado despojos. Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

Durante el encuentro también se informó sobre la investigación relacionada con un inmueble ubicado en Cerrada de Matías Romero, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez. La propiedad permanece asegurada desde el 25 de julio y, tres días después, un juez de control ratificó la medida para preservar el inmueble mientras continúan las indagatorias.

[Publicidad]

La investigación comenzó la tarde del 21 de julio, después de que una persona denunció el ingreso sin autorización al inmueble. Desde que recibió la denuncia, la institución ha analizado videograbaciones, recabado las declaraciones de la denunciante y de nueve testigos, y practicado un peritaje en cerrajería. Las diligencias continúan para determinar la probable participación de las personas señaladas y establecer si intervinieron otras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr