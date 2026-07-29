Un nuevo documental de la BBC volvió a colocar a Jared Leto bajo escrutinio al presentar el testimonio de una mujer que asegura haber sido agredida sexualmente por el actor en Las Vegas cuando tenía 17 años.

Sin embargo; luego de que esta información se viralizara, el Departamento de Policía de Las Vegas afirmó que no existen registros de esta presunta agresión.

“No se han presentado denuncias por agresión sexual contra esta persona en la jurisdicción del LVMPD”, señaló un portavoz del departamento a TMZ.

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La mujer que aparece en el documental afirma que conoció a Leto en una tienda en 2002 y que posteriormente fue agredida en el baño de un motel.

La producción de la BBC también incluye acusaciones de otras mujeres relacionadas con hechos ocurridos en California y Londres entre 2002 y 2016, dos de ellas con menores de edad.

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De acuerdo con el reportaje, cuatro mujeres acusan al actor de agresión sexual o de amenazas de agresión sexual cuando eran adolescentes, pero Leto ha negado todos los señalamientos.

“Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”.

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