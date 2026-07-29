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La cuarta temporada de "La casa de los famosos México" ya vivió sus primeras nominaciones correspondientes a los días miércoles que se realizarán durante la gala semanal del reality.
Esta noche, los 18 habitantes pasaron al confesionario para elegir a los compañeros que quedarán en riesgo de abandonar la competencia.
Con apenas tres días de haber iniciado transmisiones, las pequeñas diferencias y hasta problemas físicos fueron las razones que los participantes usaron para repartir los 3 puntos que cada uno tenía para sus compañeros, y, al final de la noche fueron los nominados:
- Yanet García con 16 puntos.
- Mariana Ochoa con 9 puntos.
- Arantza Ruiz con 8 puntos.
- Ximena Herrera con 5 puntos.
- Luis Chaparro con 3 puntos.
- Memo Schutz con 3 puntos
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Ellos dos se suman a Aldo Rendón, quien desde la primer noche, y gracias a Arantza, quedó nominado directamente.
Los únicos dos habitantes que se encontraban a salvo fueron Gema Garoa, quien recibió inmunidad, y Fede Vigevani, pues al ser un infiltrado de la producción no puede competir ni ser nominado.
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