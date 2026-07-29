La Secretaría de Educación Pública (SEP) instruyó a las autoridades educativas de todo México a garantizar que, para el inicio del ciclo escolar 2026-2027, ninguna institución opere bajo las denominaciones “militarizada”, “militar”, “castrense” o cualquier otra que haga referencia a la instrucción o disciplina de carácter militar.

A través de un oficio dirigido a las secretarías de educación estatales y de la Ciudad de México, el titular de dicha dependencia, Mario Delgado, ordenó revisar todas las autorizaciones, permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) otorgados a planteles privados para detectar posibles irregularidades.

Esta medida da seguimiento al pronunciamiento emitido por la SEP el pasado 24 de julio, en el que advirtió que la educación militar corresponde exclusivamente a las instituciones formadoras de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional (GN).

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De acuerdo con el comunicado de la dependencia, las autoridades locales deberán realizar una revisión exhaustiva de los planteles que operen bajo este tipo de modalidades y, en caso de detectar instituciones que se ostenten como “militares” o “militarizadas”, proceder a la suspensión de actividades e iniciar los procedimientos administrativos para su clausura definitiva.

La Secretaría de Educación Pública también ordenó proteger los derechos de los estudiantes que pudieran resultar afectados por sus medidas.

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Para ello, instruyó que las escuelas entreguen inmediatamente toda la documentación académica de sus alumnos, incluidos certificados parciales o totales de estudios y cualquier otro documento necesario con el objeto de garantizar la continuidad de sus trayectorias educativas en otros planteles.

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Además, estableció que los centros educativos deberán devolver los recursos pagados por las familias por conceptos como reinscripciones, uniformes, útiles escolares u otros servicios que no hayan sido prestados.

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Delgado afirmó que dicha decisión responde a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, modelo educativo que, dijo, coloca en el centro el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, así como el respeto a los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz.

“No puede haber una verdadera transformación educativa si permitimos cualquier expresión de violencia. La Nueva Escuela Mexicana impulsa una educación humanista que promueve el diálogo como vía para resolver las diferencias, fortalece la cultura de paz y protege, por encima de todo, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes”, señaló el funcionario.

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La SEP sostuvo que la prestación de servicios educativos bajo denominaciones o modalidades de carácter militar resulta incompatible con los fines y principios del Sistema Educativo Nacional, debido a que la formación militar está reservada exclusivamente a las instituciones educativas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional.

La instrucción deberá cumplirse antes del arranque del ciclo escolar 2026-2027, programado para el próximo 31 de agosto.

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