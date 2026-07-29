La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la detención de 17 presuntos integrantes de "Los Patrones" y "Los Robello", dos células criminales presuntamente ligadas a "Don Checo", uno de los principales cabecillas criminales dedicado al robo y venta ilegal de gas LP en el Estado de México.

De acuerdo con la institución ministerial, en días recientes, personal de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) y Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ejecutaron órdenes de cateo en 23 inmuebles del norte y oriente de la entidad, en dos acciones de seguimiento con el fin de desarticular este grupo criminal con presencia en los municipios de Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac y Tonanitla.

En una primera intervención, indicó la dependencia a cargo de Ernestina Godoy, las fuerzas federales catearon 14 inmuebles, donde se detuvo a seis miembros de "Los Patrones", mismas que fueron vinculadas a proceso, y se localizaron alrededor de 47 mil litros de Gas LP, dinero en efectivo, narcóticos, armas de fuego, cargadores y cartuchos.

Aseguramiento de inmuebles, vehículos y tantes, con los cuales se almacenaba y vendía de forma ilegal gas LP. Foto: Especial

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Afectación asciende a más de 100 mdp

Así como diversos vehículos, incluidos cuatro de alta gama y tractocamiones, tanques de almacenamiento y 11 inmuebles, de los cuales se calculan 101 millones 260 mil pesos en afectaciones para la célula criminal.

En continuación de las investigaciones derivadas del primer operativo y del análisis de la información obtenida durante las diligencias, el personal cumplimentó órdenes de cateo en nueve inmuebles más en los que se capturó a 11 de "Los Rebollo" y fue asegurado un inmueble de más de tres mil 500 metros cuadrados, en el municipio de Tecámac, empleado como centro clandestino para abastecer tractocamiones con cajas adaptadas con tanques ocultos empleados para el traslado ilícito de Gas LP.

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Según la FGR, en este predio se identificó que a corta distancia había una toma clandestina de un ducto de Pemex, oculta bajo una caja seca de tráiler, así como un túnel que conducía al ducto, mismos que posiblemente eran usados para extraer el gas LP y llenar las pipas, que posteriormente eran trasladadas a otro predio del Estado de México, donde se almacenaban cajas con tanques ocultos.

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Con la operación, se logró mermar a la organización criminal con el aseguramiento de múltiples vehículos, nueve inmuebles e hidrocarburo, que ascienden a un valor estimado de 165 millones 500 mil 500 pesos, consideró la Fiscalía General de la República en un comunicado.

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Operaban bajo las órdenes de "Don Checo"

De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las células delictivas "Los Patrones" y "Los Rebollo" operan bajo las órdenes de "Don Checo", quien fue detenido en junio de 2025 junto con 31 probables integrantes de su grupo y quienes formaban una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburo en la zona centro del país.

Luego de su aseguramiento, el control de las actividades ilícitas posiblemente fue asumido por Mauricio “N” o "El Burras", detenido en abril de 2026 junto con seis personas más.

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Derivado del seguimiento permanente a las líneas de investigación, se identificó a Andrés “N” o "El Patrón", como uno de los posibles responsables de dar continuidad a las operaciones delictivas.

Según la FEMDO, su investigación permitió detectar que los sujetos posiblemente se dedicaban a la extracción y comercialización ilícita de Gas LP mediante el uso de empresas gaseras, además de la perforación clandestina de ductos y traslado del combustible ilícito.

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