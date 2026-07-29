El empresario, Elon Musk aseguró que la inteligencia artificial (IA) superará la inteligencia combinada de todos los seres humanos en un plazo aproximado de cinco años, un escenario que, afirmó, transformará por completo la economía y la forma en que las personas viven y trabajan.

“En realidad, no habrá nada que la IA no pueda hacer mejor que los humanos, salvo el hecho de ser humano”, aseguró Musk después de que Zanny Minton Beddoes le preguntara sobre su visión del mundo en 10 años.

Durante una entrevista con el medio inglés The Economist, el CEO Tesla y SpaceX sostuvo que el desarrollo de la IA avanza a un ritmo acelerado y proyectó que, en la próxima década, el mundo podría entrar en una etapa de prosperidad sin precedentes impulsada por estos sistemas y por robots capaces de producir tanto bienes como servicios a gran escala.

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"El resultado más probable es una era de abundancia asombrosa, en la que cualquiera pueda tener todo lo que se le ocurra", afirmó Musk. Aunque reconoció que este escenario podría verse alterado por eventos extraordinarios, como una Guerra Mundial, pero en caso de que eso no ocurra dijo que "nos dirigimos hacia una era de increíble abundancia".

Elon Musk asegura que trabajar va a ser opcional

En consecuencia, Musk sostuvo que el trabajo dejará de ser una necesidad económica, debido a que la inteligencia artificial y los robots podrían realizar prácticamente cualquier actividad productiva. "He dicho muchas veces que el trabajo será opcional", afirmó.

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Para explicar esa idea, comparó el trabajo del futuro con la jardinería. Señaló que, así como hoy una persona no necesita cultivar sus propios alimentos porque puede comprarlos, en el futuro las personas seguirán trabajando por gusto o satisfacción personal y no por obligación económica.

"No tienes que cultivar verduras en tu jardín; puedes ir a la tienda y encontrar verduras perfectas. Pero si un amigo prepara la cena con vegetales cultivados por él mismo, es un buen detalle. Así será el trabajo", explicó.

Según el creador de xAI, las personas seguirán desempeñando actividades por interés, creatividad o realización personal, mientras que la producción de bienes y servicios recaerá, en gran medida, en sistemas de inteligencia artificial y robots.

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Sin embargo, Musk reconoció que el avance de la inteligencia artificial sigue implicando riesgos para la humanidad. Aunque reiteró que existe entre un 10% y un 20% de probabilidad de que una IA avanzada o los robots representen una amenaza, señaló que el desarrollo de esta tecnología ha adquirido un impulso que difícilmente puede detenerse.

"Todavía creo que hay riesgos asociados con la IA y los robots. No es cero", afirmó. Sin embargo, añadió que ha llegado a una conclusión más optimista frente al avance tecnológico. "No veo ninguna forma de detener este increíble impulso de la IA y los robots", dijo.

Incluso, consideró que, aunque existiera la posibilidad de frenar su desarrollo, quizá no sería conveniente hacerlo, ya que, a su juicio, "el resultado más probable es una increíble abundancia para todos".

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Musk sostuvo que el progreso de la inteligencia artificial y la robótica parece inevitable y reconoció que, aún si quisiera detenerlo, no tendría la capacidad de hacerlo, por lo que consideró que el reto consiste en desarrollar estas tecnologías de la manera más segura posible.

¿Cómo debe regularse la IA?

Ante este panorama, Musk propuso que las compañías que desarrollan modelos de inteligencia artificial de frontera establezcan mecanismos de supervisión entre ellas antes de lanzar nuevos sistemas.

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Explicó que las empresas competidoras podrían evaluar los modelos más avanzados para detectar posibles efectos perjudiciales y advertir sobre riesgos antes de que sean puestos a disposición del público.

De acuerdo con él, ese proceso podría permitir recomendar una pausa en el despliegue de un modelo cuando sea necesario atender problemas de seguridad. "Existe la oportunidad de que las distintas empresas de IA prueben ese modelo para detectar posibles efectos dañinos y puedan recomendar una pausa para abordar algunos de estos problemas de seguridad", afirmó.

El empresario consideró que esta medida sería una solución sencilla de implementar en el corto plazo y que, con el tiempo, podría evolucionar hacia mecanismos de supervisión más robustos. "Creo que eso sería un movimiento inteligente", concluyó.

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