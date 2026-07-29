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Washington. Estados Unidos comenzó este miércoles una nueva ronda de ataques contra Irán en respuesta a los intentos de Teherán de atacar a fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente, informó el Comando Central (CENTCOM).
Los bombardeos comenzaron a las 20:00 hora del Este de Estados Unidos (02:00 GMT del jueves) y fueron descritos por las autoridades estadounidenses como una "respuesta poderosa" a las acciones iraníes del día anterior contra sus tropas en la región.
Antes del anuncio oficial, funcionarios estadounidenses habían asegurado a medios locales que la operación corresponde a una represalia por un ataque de misiles iraníes dirigido contra una base estadounidense en Jordania el martes.
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Acerca de ese ataque específico, las fuerzas armadas estadounidenses lo calificaron como "sorpresivo" pero aseguraron que cada uno de los misiles fue interceptado a tiempo.
Durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, el presidente, Donald Trump había prometido responder con contundencia al intento fallido de Teherán de sorprender a las tropas estadounidenses en la región.
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Este nuevo ataque anunciado por el CENTCOM se suma a una serie de agresiones que han reactivado la tensión en Medio Oriente pese a que el mismo Trump había dicho que el fuego sería suspendido mientras mantenían conversaciones con la República Islámica.
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