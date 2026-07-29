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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con una contundente respuesta al ataque "sorpresa" contra una base aérea estadounidense en Jordania.
"Le vamos a dar una jodida paliza", aseguró tajante Trump en una entrevista con Fox News. "Les golpearemos con fuerza. Van a recibir una paliza", insistió el mandatario según un recuento de un reportero de la cadena.
El republicano explicó que las fuerzas estadounidenses tuvieron solo unos minutos para interceptar y derribar los misiles balísticos lanzados por Teherán, y agregó que revisó un vídeo en el que se observa como los militares comunicaban coordenadas en tiempo real durante la operación.
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Estados Unidos y Arabia Saudí ejecutaron bombardeos de precisión contra posiciones de grupos terroristas alineados con Irán en el este de Irak.
Washington respondió así a más de 30 ataques con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas, según informó el Comando Central de EU (Centcom).
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Trump indicó este miércoles a Fox News que los ataques conjuntos de EU y Arabia Saudí contra las milicias chiíes de Irak aliadas con Irán fueron coordinados antes con el gobierno iraquí.
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El presidente estadounidense calificó de "cáncer" a estos grupos y advirtió que estudia nuevas acciones contra ellos.
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Estos ataques elevan la temperatura y mantienen en vilo las negociaciones en la guerra, que ya supera los cinco meses, después de que Trump ordenara una pausa en las hostilidades para avanzar un diálogo de paz estancado.
mcc
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