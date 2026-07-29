La Comisión Disciplinaria de la FIFA inició un procedimiento contra la Asociación del Futbol Argentino (AFA) tras los incidentes ocurridos al término de la final del Mundial 2026 contra España en el estadio MetLife de Nueva Jersey (Estados Unidos).

Según informó el organismo, basándose en el informe del instructor de ética designado, se ha iniciado un procedimiento disciplinario contra los jugadores argentinos Nahuel Molina y Leandro Paredes y contra el miembro del cuerpo técnico de la selección albiceleste Roberto Fabián Ayala.

Asimismo, también sobre el futbolista español Gavi.

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