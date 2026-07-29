La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a supervisar los trabajos del plan hídrico que se echó a andar para mitigar inundaciones en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, que contempla siete obras estratégicas con una inversión de 372 millones de pesos.

Asimismo, anunció que este jueves arrancan las obras de sustitución de toda la red de drenaje del pueblo y la construcción de una planta para sacar aguas negras de la zona, trabajos que demorarán alrededor de cinco meses, de aquí a diciembre.

“Este objetivo que queremos no se logra con un tubo, con un colector, se logra con muchas acciones”, destacó.

Como parte de los trabajos, en esta zona se intervinieron 22 presas de gaviones —estructuras de piedra que regulan la velocidad del agua y disminuyen el riesgo de inundaciones— , de las cuales, nueve son nuevas y el resto se rehabilitaron. En momentos de lluvia, estos gaviones tienen capacidad de infiltrar a la zonas bajas de Xochimilco hasta 237 mil litros de agua cada hora.

Lee también Camioneta se impacta contra tienda de vinos en Lomas de Chapultepec; una mujer resulta lesionada

Los trabajos también incluyeron el desazolve de 16 mil 522 m³, así como la construcción de un colector de 3 kilómetros que transporta el agua de drenaje desde la zona alta de Milpa Alta, dio a conocer el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza.

[Publicidad]

Esparza Hernández adelantó que este jueves arrancan los trabajos de sustitución de toda la red de drenaje del pueblo, así como la construcción de un cárcamo de bombeo para que saque las aguas negras en la zona de Atenco, que es la parte más baja de San Gregorio Atlapulco, pues advirtió que actualmente el drenaje de no tiene salida, por lo que esa agua termina en la zona chinampera.

Mejoran capacidad de planta de agua tratada

Adicionalmente, la mandataria capitalina visitó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San Pedro Atocpan, ubicada en la zona de Milpa Alta, la cual triplicó su capacidad de 20 a 60 litros por segundo de agua tratada.

Lee también Vecinos de la Del Valle exigen frenar despojos; proponen crear la "Ley Carlota" en la CDMX

[Publicidad]

El plan hídrico que se puso en marcha en la zona también contempla la intervención de las plantas tratadoras de San Lorenzo y la San Luis Tlaxialtemalco.

En conjunto, se prevé que estas tres plantas se obtenga la capacidad de tratar 280 litros de agua por segundo, líquido que servirá para la zona chinampera de Xochimilco que actualmente recibe agua tratada desde el Cerro de la Estrella en Iztapalapa.

Ante vecinos de la zona, Brugada Molina destacó que San Gregorio es uno de los “polos productivos” de Xochimilco y el corazón de la agricultura chinampera de la Ciudad de México.

[Publicidad]

Lee también Detienen a tres hombres con droga en Iztacalco; uno sería responsable de homicidio en Iztapalapa

“Este pueblo tiene más de mil años de historia, no estamos en cualquier pueblo, estamos en un pueblo que es más antiguo que la Gran Tenochtitlán”, destacó, al resaltar la importancia de recuperar la cuenca y los canales de Xochimilco.

LL