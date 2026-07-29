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Aunado a la baja vinculación de líneas telefónicas por parte de los usuarios, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció que un periodo de tiempo adicional para el registro de números celulares a la CURP de cada persona.
Esta iniciativa nacional de identificación de líneas se instauró a principios de 2026, con el objetivo de eliminar el anonimato y disminuir los delitos de fraude o extorsión. El tiempo para hacer el registro se extenderá hasta el 31 de diciembre.
Esta prórroga en la vinculación se llevará a cabo de manera escalonada, según el último dígito de su número telefónico, Este calendario aplica para los usuarios con servicio de una modalidad de prepago y pospago, en cualquier compañía telefónica, como AT&T, Telcel, Movistar, Bait, etc.
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¿Quiénes deben vincular su línea antes del 15 de agosto?
Los usuarios de telefonía móvil en México cuyo número termine en 0 deberán completar el registro obligatorio de su línea a más tardar el próximo sábado 15 de agosto, como parte del calendario escalonado publicado por la CRT.
El registro se realiza con datos de identificación, como CURP o RFC, según corresponda. Por su parte, hasta el momento suman cerca de 63 millones de líneas telefónicas registradas en el país, de un total de 144.5 millones de líneas móviles activas. El resto de los números tendrá las siguientes fechas límite:
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- Terminación 1: 31 de agosto.
- Terminación 2: 15 de septiembre.
- Terminación 3: 30 de septiembre.
- Terminación 4: 15 de octubre.
- Terminación 5: 31 de octubre.
- Terminación 6: 15 de noviembre.
- Terminación 7: 30 de noviembre.
- Terminación 8: 15 de diciembre.
- Terminación 9: 31 de diciembre.
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¿Qué pasa si no registras tu línea?
Las autoridades advirtieron que, una vez vencida la fecha correspondiente, las compañías telefónicas deberán suspender temporalmente el servicio de las líneas y el acceso a los datos móviles para aquellos que no hayan sido vinculadas dentro de un plazo de 72 horas.
Durante la suspensión, únicamente podrán realizarse llamadas a servicios de emergencia, atención ciudadana y al operador telefónico, además de recibir únicamente alertas en caso de sismo. El servicio de llamadas, mensajes y datos móviles será restablecido una vez que el usuario complete el registro.
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¿Cómo se realiza el registro de la línea?
El registro puede hacerse en línea a través de la plataforma habilitada por cada compañía telefónica o de forma presencial en los centros de atención autorizados. El proceso solicita una identificación oficial vigente, la CURP o RFC, y una validación de identidad, esto es una fotografía de tu rostro.
El trámite es gratuito y debe realizarse directamente con la empresa telefónica, ya sea en su portal digital o en un centro de atención. La CRT aclaró que la información permanece bajo resguardo de las compañías de telefonía conforme a la legislación de protección de datos personales.
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