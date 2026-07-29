Grupo Financiero Banamex informó que Ignacio Deschamps concluyó su gestión como miembro y presidente del Consejo de Administración de Banco Nacional de México, con efectos a partir de este 29 de julio de 2026.

En un comunicado, la institución recordó que Deschamps fue designado por la asamblea de accionistas el 15 de febrero de 2024 como integrante de los Consejos de Administración de Grupo Financiero Banamex y Banco Nacional de México. Posteriormente, el 1 de diciembre de ese año asumió la presidencia de ambos órganos, una vez concluida la separación entre Banamex y Citi México.

Banamex señaló que, tras la llegada de Fernando Chico Pardo como accionista de referencia y presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero el 15 de diciembre de 2025, Deschamps permaneció al frente del Consejo de Administración de Banco Nacional de México.

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Durante su gestión, la institución indicó que Deschamps participó en el fortalecimiento del gobierno corporativo del banco, así como en el proceso de evolución tecnológica y en el fortalecimiento del equipo ejecutivo para apoyar la ejecución del plan estratégico de Banamex.

El presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banamex, Fernando Chico Pardo, agradeció la participación de Deschamps durante esta etapa de la institución.

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“Agradezco profundamente a Nacho Deschamps su liderazgo, visión estratégica y compromiso durante esta etapa tan relevante de nuestra institución. Su participación contribuyó a dar continuidad a nuestros objetivos e impulsar nuestro gobierno corporativo”, dijo el empresario.

Por su parte, el director de Internacional de Citi, Ernesto Torres Cantú, señaló que el desempeño de Deschamps en el Consejo de Administración contribuyó al proceso de transición de Banamex tras la separación de Citi México.

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Deschamps afirmó que deja el cargo con la expectativa de que Banamex continúe con la ejecución de su estrategia de crecimiento y modernización tecnológica, además de avanzar en el proceso de desconsolidación y una eventual oferta pública.

“Me voy con la sensación de una misión cumplida. Me ilusiona mucho ver a Banamex creciendo con ambición más que el mercado y ejecutando con éxito su plan de negocios y de modernización tecnológica”, comentó.

El exdirectivo también informó que buscará participar como asesor en proyectos relacionados con tecnología y operaciones dentro del sector financiero.

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