La prórroga otorgada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para el registro obligatorio de líneas móviles no elimina el riesgo de una desconexión masiva de usuarios, advirtió Banamex.

El banco estimó que, si continúa el ritmo actual de registros, cerca de 26 millones de líneas de prepago podrían llegar al cierre de 2026 sin cumplir con el trámite, lo que derivaría en la suspensión del servicio conforme al calendario escalonado anunciado por la autoridad.

En un análisis sobre el nuevo esquema de identificación de líneas telefónicas, Banamex señaló que el padrón acumula alrededor de 63 millones de líneas registradas, equivalentes a 43.6% del total de líneas activas del país.

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“El registro obligatorio enfrenta un problema de credibilidad típico de economía institucional: la autoridad puede imponer la regla, pero no puede obligar a los usuarios a confiar en que se dará buen uso a su información. Esto genera una asimetría de riesgos donde el beneficio es colectivo y difuso, la posible reducción del crimen, mientras el costo es individual, inmediato y tangible para el usuario, riesgo de filtración, robo de identidad o uso indebido de sus datos, más los costos asociados al proceso de registrarse”, explicó.

Recordó que la CRT amplió los plazos de registro, distribuyéndolos entre agosto y diciembre de este año de acuerdo con el último dígito del número telefónico, luego de que el plazo original vencía el 30 de junio.

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El banco consideró que la prórroga modifica el calendario, pero no resuelve el principal problema del esquema, ya que los costos del registro recaen sobre los usuarios, mientras que el beneficio esperado en materia de seguridad es colectivo e incierto. Añadió que esta situación reduce los incentivos para que los usuarios completen el proceso de registro.

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Banamex advirtió que una eventual suspensión de millones de líneas tendría efectos que irían más allá del sector de telecomunicaciones, debido a que el teléfono celular se ha convertido en una herramienta para acceder a servicios financieros, plataformas de comercio electrónico, transporte, entregas y mecanismos de autenticación digital. Indicó que cancelar una línea implica también perder el acceso a códigos de verificación utilizados por instituciones bancarias y otros servicios digitales.

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El análisis destacó que el impacto recaería principalmente sobre los usuarios de prepago, segmento que representa 83% del mercado móvil en México y donde se concentra la obligación activa de registro.

Asimismo, señaló que más de 26 millones de hogares dependen exclusivamente de líneas de recarga como su única forma de acceso a la telefonía móvil, por lo que el riesgo de desconexión sería mayor para los hogares de menores ingresos.

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De acuerdo con Banamex, entre 2021 y 2024 la proporción de personas con una cuenta de ahorro formal que utiliza aplicaciones móviles para consultar o mover su dinero aumentó de 54.3% a 69.1 por ciento

En ese contexto, sostuvo que el teléfono móvil se ha consolidado como la principal puerta de acceso a la inclusión financiera y digital, por lo que una desconexión masiva también podría afectar el uso de servicios bancarios y otras plataformas que dependen de la autenticación mediante el número telefónico.

El banco estimó además que, de concretarse ese escenario, las pérdidas permanentes para el sector de telecomunicaciones podrían ascender a alrededor de mil 900 millones de pesos mensuales.

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Añadió que el calendario escalonado únicamente distribuye el impacto a lo largo del tiempo, sin modificar el riesgo de que millones de líneas permanezcan sin registrar al concluir el año.

“Un registro preventivo de dispositivos por IMEI, una responsabilidad real del operador sobre el cumplimiento de su cartera y una intervención quirúrgica en los doce penales que concentran el grueso del problema alinearían el costo con la capacidad de actuar. De otra forma, es probable que el resultado de la prórroga sea la desconexión de 26 millones de líneas al cierre del año, además de los costos ya mencionados”, dijo la firma financiera.

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gs