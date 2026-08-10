En el ensayo The Future is for Everyone: The Path to a Positive AI Future (en castellano, El futuro es para todos: el camino hacia un futuro positivo con IA), publicado el lunes 10 de agosto de 2026, Mark Zuckerberg expone la visión estratégica y filosófica de Meta sobre el desarrollo de la Inteligencia Artificial General y la superinteligencia (ASI).

El fundador de Meta articula una visión optimista de la IA en torno a tres pilares interconectados: la capacitación individual (individual empowerment); la invención como propósito primario, por encima de la mera automatización; y el equilibrio de poderes como arquitectura de seguridad.

1. El modelo de superinteligencia distribuida

Zuckerberg sostiene que la inteligencia artificial no debería quedar concentrada en pocas instituciones tutelares ni administrarse desde un esquema paternalista de control. La prosperidad civilizatoria, señala, no surge del poder absoluto ni del consenso planificado, sino de la distribución amplia de herramientas de alta capacidad entre individuos autónomos.

Meta plantea que la IA se despliegue como agentes personales hiperpersonalizados, alineados con las metas específicas de cada usuario, protegidos por modelos estrictos de privacidad, incluido el cifrado de extremo a extremo.

Zuckerberg sustenta tal visión en seis ámbitos clave:

Agentes ejecutivos personales: asistentes operativos disponibles de forma continua para coordinar tareas cotidianas complejas, como la salud, las finanzas y la logística familiar.

asistentes operativos disponibles de forma continua para coordinar tareas cotidianas complejas, como la salud, las finanzas y la logística familiar. Democratización de la creación: herramientas informáticas y multimedia capaces de reducir las barreras de entrada en el desarrollo de software, la producción estética y el diseño de sistemas físicos.

herramientas informáticas y multimedia capaces de reducir las barreras de entrada en el desarrollo de software, la producción estética y el diseño de sistemas físicos. Dinamización empresarial: aparición de microempresas con alcance global, gestionadas por una sola persona o por equipos reducidos, con capacidad para redefinir el tejido industrial.

aparición de microempresas con alcance global, gestionadas por una sola persona o por equipos reducidos, con capacidad para redefinir el tejido industrial. Tutoría cognitiva universal: asistentes educativos personalizados, con un nivel de especialización equivalente al de un doctorado, accesibles para estudiantes y profesionales.

asistentes educativos personalizados, con un nivel de especialización equivalente al de un doctorado, accesibles para estudiantes y profesionales. Aceleración científica descentralizada: modelos biológicos y químicos abiertos orientados a acelerar la investigación médica, el descubrimiento de materiales y la innovación científica distribuida.

modelos biológicos y químicos abiertos orientados a acelerar la investigación médica, el descubrimiento de materiales y la innovación científica distribuida. Modelo económico de acceso: combinación de capas gratuitas universales con esquemas de subasta dinámica para asignar recursos de cómputo intensivo.

2. Redefinición de los riesgos y teoría del equilibrio

El manifiesto propone gestionar los riesgos de la IA mediante una distribución simétrica de capacidades. Bajo esta lógica, la seguridad no depende de restringir el acceso, sino de asegurar que las capacidades defensivas igualen o superen a las ofensivas.

Para sostener este paradigma, Zuckerberg plantea una serie de iniciativas orientadas a reforzar la infraestructura, la cooperación institucional y la gobernanza del desarrollo tecnológico:

Pactos comunitarios e infraestructura: creación del Future Is For Everyone Fund (en castellano: Fondo El futuro es para todos), y de la America's Workforce Academy (en castellano: Academia para la fuerza laboral de Estados Unidos) para financiar escuelas locales, formar técnicos de construcción y desarrollar infraestructura energética dedicada, incluida la autosuficiencia en agua y electricidad para centros de datos.

creación del (en castellano: Fondo El futuro es para todos), y de la (en castellano: Academia para la fuerza laboral de Estados Unidos) para financiar escuelas locales, formar técnicos de construcción y desarrollar infraestructura energética dedicada, incluida la autosuficiencia en agua y electricidad para centros de datos. Colaboración en seguridad nacional: entrega preventiva al gobierno de puntos de control intermedios de entrenamiento (checkpoints), acompañados de apoyo técnico antes del lanzamiento público de los modelos.

entrega preventiva al gobierno de puntos de control intermedios de entrenamiento acompañados de apoyo técnico antes del lanzamiento público de los modelos. Defensa del código abierto ( Open Source ): mantenimiento de modelos liberados para evitar el acaparamiento tecnológico y ampliar el acceso competitivo a las capacidades avanzadas de IA.

mantenimiento de modelos liberados para evitar el acaparamiento tecnológico y ampliar el acceso competitivo a las capacidades avanzadas de IA. Gobernanza corporativa independiente: delegación de las decisiones de lanzamiento de modelos en un consejo de administración independiente, con el propósito de superar el control ejecutivo unilateral.

3. Las grietas del modelo distribuido

El manifiesto de Mark Zuckerberg ocupa un lugar central en la batalla por definir el sentido político y cultural de la Inteligencia Artificial. En su planteamiento, la tecnología no debe ser contenida por la élite de expertos, sino desplegada como instrumento de emancipación individual. Sin embargo, detrás de la promesa de una “superinteligencia para todos” aparecen tensiones estructurales y contradicciones analíticas que conviene examinar.

Zuckerberg sostiene que la distribución masiva de agentes de IA evita la concentración del poder. No obstante, esa premisa confunde dos planos distintos: la descentralización del acceso y la descentralización real de la infraestructura.

Aunque el usuario final disponga de un agente personalizado, los recursos que hacen posible su funcionamiento (capacidad de cómputo, centros de datos de escala gigavatio, modelos base y fundición de semiconductores) continúan concentrados en un oligopolio tecnológico del cual Meta forma parte como actor dominante.

Zuckerberg propone un “mecanismo de subasta dinámica” para asignar el cómputo sobrante. En la práctica, ello convierte el acceso a capacidades cognitivas superiores en un bien sometido a las leyes del mercado. Si la inteligencia se asigna según consumo eléctrico, disponibilidad de silicio y capacidad de pago, la brecha entre un ciudadano común y una corporación transnacional seguirá ampliándose, aun cuando el software se presente como “abierto”.

La falacia del equilibrio en ciberseguridad

La idea de que un sistema se estabiliza cuando todos disponen de una IA ofensiva y defensiva ignora una asimetría básica de la seguridad informática: el atacante solo necesita encontrar una vulnerabilidad desconocida (zero-day), mientras que la defensa debe proteger toda la superficie de ataque.

Riesgo sistémico y entropía digital

Dotar a miles de millones de personas de capacidades de generación de código de nivel superinteligente incrementaría de forma exponencial la complejidad y la entropía del sistema. Confiar en que una suerte de “mano invisible cibernética” regulará espontáneamente el equilibrio de poder pasa por alto las dinámicas de caos, propagación y escalada propias de los entornos digitales no regulados.

El repliegue del alineamiento ético

Uno de los puntos más reveladores del Manifiesto es su enmienda frontal a la teoría tradicional del alineamiento de la IA (AI Alignment). Zuckerberg acierta al advertir que imponer una moral corporativa homogénea en los modelos puede derivar en paternalismo y sesgo ideológico. Sin embargo, su alternativa (definir el alineamiento como el cumplimiento de los objetivos individuales del usuario) introduce un riesgo diferente: un relativismo operativo difícil de gobernar.

Si el agente de IA se alinea principalmente con la agenda de su dueño, y no con consensos éticos normativos, la tecnología corre el riesgo de convertirse en un amplificador de la voluntad individual sin contrapesos morales sistémicos. Un agente cuya única ética sea la lealtad radical a su usuario podría optimizar metas personales con efectos destructivos sobre el tejido social, la convivencia democrática o la estabilidad económica.

La narrativa del redescubrimiento laboral

En materia económica, el ensayo sostiene que la IA impulsará la invención por encima de la automatización y abrirá un ciclo de expansión para microempresas y creadores independientes. Este escenario resulta plausible en algunos sectores creativos, analíticos y tecnológicos, donde las herramientas de IA pueden reducir barreras de entrada y ampliar la capacidad productiva individual.

Sin embargo, el texto subestima el impacto sobre la fuerza laboral no cualificada y las tensiones propias de una transición estructural acelerada.

El desplazamiento histórico de la población agrícola hacia las industrias urbanas se produjo a lo largo de dos siglos y estuvo acompañado de fricciones sociales severas. Esperar que una transformación comparable ocurra en pocos años sin generar desempleo estructural masivo resulta excesivamente optimista.

4. El movimiento estratégico en la geopolítica de la IA

El Manifiesto también puede leerse como una pieza de diplomacia corporativa. Al ofrecer al gobierno estadounidense acceso temprano a los checkpoints (en castellano: puntos de control) de entrenamiento, y alinear explícitamente el modelo Open Source de Meta (en castellano: código abierto), con los intereses de seguridad nacional frente a China, Zuckerberg posiciona a su compañía como un aliado estratégico del Estado.

Desde esta perspectiva, la crítica a las regulaciones que retrasan los lanzamientos no solo expresa una defensa abstracta de la innovación, sino que también busca proteger el ritmo competitivo de Meta frente a empresas y actores institucionales que promueven una regulación más preventiva.

Conclusión

The Future is for Everyone es un alegato contra el catastrofismo tecnológico y una defensa del capitalismo de la innovación. La visión de Zuckerberg sobre el empoderamiento individual resulta atractiva y recupera el espíritu optimista de los inicios de la era informática.

No obstante, su modelo de “equilibrio de poderes” desplaza hacia el individuo la responsabilidad de la seguridad y la ética, mientras deja en segundo plano una concentración decisiva: las verdaderas palancas del poder (energía, semiconductores, datos e infraestructura) permanecen firmemente sujetas a las plataformas que hacen posible esa aparente democratización.