El Puerto de Lázaro Cárdenas informó que movilizó 260 mil 359 vehículos de enero a mayo, de los cuales 179 mil 358 unidades correspondieron a importaciones, principalmente provenientes de Asia.

Del total de vehículos importados, 49% tuvo origen en China, 35% en Japón y 11% en Corea del Sur; mientras que el 5% restante correspondió a unidades procedentes de otros países.

“Estas cifras reflejan la creciente relevancia del Puerto Lázaro Cárdenas como puerta de entrada para la industria automotriz mexicana”, destacó el Puerto, en un comunicado.

En cuanto a toneladas de carga, el puerto registró el movimiento total de 13 millones 14 mil 936 toneladas durante de enero a mayo, cifra que representa un crecimiento de 21% respecto a las 10 millones 747 mil 627 toneladas movilizadas en el mismo periodo del año anterior.

La carga contenerizada alcanzó 6 millones 470 mil 52 toneladas, equivalente a un incremento de 20% respecto al año anterior.

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En materia de movimiento portuario, el puerto atendió 739 buques, cifra superior en 2% respecto a 2025.

Del total de embarcaciones recibidas, el 60% correspondió a buques portacontenedores, confirmando la vocación logística de Lázaro Cárdenas como uno de los principales centros de distribución marítima del Pacífico mexicano.

Por su parte, el movimiento de contenedores alcanzó 1 millón 143 mil 555 TEUs, lo que representa un crecimiento de 11% respecto al mismo periodo del año anterior, fortaleciendo la posición estratégica del puerto en las cadenas logísticas internacionales.

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