La industria automotriz establecida en México representada por la Anpact, AMDA, ANTP, Canacar, Canapat, Conatram y la Concamin respaldaron el anuncio del Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados, presentado durante la conferencia matutina este 26 de marzo por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Las asociaciones y cámaras consideran que se trata de un paso relevante para impulsar la renovación de la flota, lo cual tendrá un impacto positivo en el medio ambiente, la salud pública, la seguridad vial y el impulso al empleo en uno de los sectores más importantes de la economía.

“Programas como el anunciado hoy envían una señal positiva para el sector industrial al incentivar la renovación de la flota, fortalecer la cadena de proveeduría, alentar la producción de vehículos pesados producidos en México y facilitar el acceso al financiamiento”, dijo Alejandro Malagón, presidente de Concamin.

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En representación del sector, Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Anpact, mencionó que el conjunto de medidas anunciadas constituye una señal positiva para la modernización del parque vehicular, el fortalecimiento de la planta productiva nacional y la generación de condiciones más competitivas para el autotransporte, un sector estratégico que mueve más del 80% de las mercancías y suministros, y millones de personas en el país.

El programa asigna una bolsa de 2 mil millones de pesos destinada a esquemas de depreciación acelerada, mecanismo que incentivará la adquisición de autobuses y camiones nuevos producidos en México.

Con ello, se busca renovar unidades obsoletas e incorporar tecnologías más limpias y seguras con beneficios tanto ambientales como operativos.

“Arrancamos con 2 mil millones de pesos directos, que es el paquete de deducibilidad y 250 millones de pesos de Nafin que vamos a multiplicar, estimamos por 16.

“Es decir, llegar a más o menos a 4 mil millones. O sea, sumados son 6 mil millones de pesos para acelerar la renovación de la flota vehicular”, comentó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

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En su intervención la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se trata de un programa muy importante para reducir contaminantes y mejorar las condiciones del autotransporte de carga, al tiempo que impulsa la producción de vehículos en México y se amplía la cadena de producción.

Ebrard destacó que la industria de vehículos pesados involucra alrededor de 200 mil personas.

“Necesitamos fortalecer las condiciones de seguridad a los conductores y peatones. Proteger a quienes están en las carreteras en todo el país.

“Tenemos que lograr reducir las emisiones porque si no facilitamos que se renueven los vehículos, tenemos tecnologías muy antiguas que contaminan más. Y finalmente, proteger a nuestra industria nacional frente a la importación de vehículos usados que no tienen las reglas que pedimos a la industria nacional”, indicó.

“El autotransporte es columna vertebral de nuestra economía. De hecho, todas las industrias del país utilizan los vehículos pesados para mover bienes, suministros y personas. Por ello, modernizar la flota vehicular que tiene 19 años de antigüedad promedio, es una necesidad apremiante”, agregó el presidente ejecutivo de Anpact.

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En materia financiera, Anpact considera fundamental el impulso a esquemas de garantías en coordinación con Nacional Financiera y recursos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jesús Esteva, ya que facilitarán el acceso al crédito y ampliarán las posibilidades de inversión para transportistas y empresas del sector.

Asimismo, el establecimiento de precios estimados de vehículos pesados usados importados desde Estados Unidos para la determinación del valor en aduanas representa un avance fundamental para contener la importación de este tipo de unidades que están distorsionando el mercado secundario de vehículos al entrar muchas veces con subvaluación afectando a las Mipymes del autotransporte y a la producción mexicana.

En cuanto a seguridad vial, las cámaras y asociaciones destacaron el avance en la Norma de Seguridad para vehículos pesados, proceso que cuenta con la participación de la industria y que permitirá elevar los estándares técnicos y de seguridad de las unidades que circulan en carreteras del país.

“En México se producen vehículos con tecnología de punta, desde vehículos eléctricos, a gas natural, híbridos, en pruebas de celdas de hidrógeno, y última tecnología Euro VI a diésel, la que desde el punto de vista de medio ambiente contamina 90% menos que el promedio de la flota que es Euro III”, apuntó Arzate.

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