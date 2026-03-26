La automotriz china SAAG Automotive (Shanghai Auto Assembly Group) dio a conocer la integración de la marca JMC a su portafolio de productos en México.

Bajo este nuevo portafolio, SAAG ofrecerá pickups, vanes y camiones tipo chasis-cabina, para el mercado mexicano, donde hay una alta demanda para este tipo de vehículos.

JMC se comercializaba desde 2019 en el país a través de Motornation, como sus importadores oficiales, pero ahora se venderá a través de SAAG.

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En México, JMC ha vendido 250 mil unidades, con un crecimiento superior al 10% anual, por lo que el país es clave para mantener este ritmo en los próximos años de la mano con SAAG Automotive.

JMC tiene su sede en Nanchang, China, y cuenta con casi ocho décadas de experiencia en manufactura de vehículos, principalmente comerciales.

“La estrategia de integración de JMC con SAAG Automotive en México será aprovechar él más de 60% de cobertura con el que actualmente cuenta nuestra compañía, así como anunciar la llegada de modelos completamente nuevos, como lo son las pickup New Vigus y New Vigus Plus, las pickup medianas New Grand Avenue Plus y New Grand Avenue Pro.

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“Y en el apartado comercial atenderemos las necesidades de un mercado en constante auge como lo es el de última milla con las versiones Touring Bus y Touring Van, además de las tres versiones Carrying”, detalló SAAG, en un comunicado.

SAAG ofrecerá pickups, vanes y camiones tipo chasis-cabina, para el mercado mexicano donde hay una alta demanda para este tipo de vehículos. Foto: Cortesía

SAAG Automotive en América Latina

En América Latina, SAAG cuenta con 102 distribuidores, siendo líder en determinados segmentos en Paraguay, Colombia, Uruguay, El Salvador, Chile, Perú y Ecuador.

La pickup JMC New Vigus llega a México en su sexta generación, disponible en versión 4x2 MT LX.

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La JMC New Vigus Plus, también en su sexta generación, y las versiones disponibles son 4x2 MT GL, 4x2 AT LX, 4x4 AT LX.

La pickup mediana JMC New Grand Avenue Plus estará disponible en versión única 4x4 SLX.

Y la JMC New Grand Avenue Pro es la nueva pickup todoterreno de lujo de tamaño mediano que compite con rivales con capacidades 4x4, pero a un precio atractivo.

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Mientras que la JMC Touring Van es un vehículo orientado a la carga con solución a la movilidad de última milla.

También están disponibles los vehículos comerciales JMC Touring Bus y la JMC Carrying 25, 35 y 50.

En total, hay 11 nuevas versiones de diferentes modelos de JMC disponibles en el mercado mexicano, a través de SAAG.

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