Durante el Mundial, la demanda de usuarios en el Tren Ligero podría aumentar hasta en un 40%, pues será el único medio de transporte público que llegué directamente al Estadio Azteca, estimó Gerardo Martínez, secretario general de la Alianza de Tranviarios de México.

En rueda de prensa, precisó que este será un gran reto, pero lo podrán superar “apenas” con el personal y con el número de unidades que tienen.

“Actualmente, con lo que tenemos, tendremos que cubrir la demanda. Ahorita se está viendo también la capacitación de compañeras y compañeros operadores, desde hace un poquito más de un mes ya empezaron a hacer su capacitación y entonces queremos ya finiquitar para que esos operadores estén listos para el Mundial”, expuso.

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En este sentido, subrayó que pese a la modernización de la flota y la llegada de 17 nuevos trenes destinados a fortalecer el Tren Ligero, la infraestructura humana es insuficiente. Martínez Hernández señaló que existen vacantes críticas generadas desde la pandemia que aún no han sido cubiertas.

“Sí, nos hace falta bastante gente, lo digo honestamente en mantenimiento, en talleres, administrativos, operaciones, hace falta gente, pero tengo fe de que esto va a salir para beneficio, primero, de la Ciudad de México, pero también para toda la gente que nos viene a visitar aquí la Ciudad de México”, añadió.

Informó que desde este fin de semana, con motivo de la reinauguración del llamado “Coloso de Santa Ursula”, ya se pondrán en operación dos trenes acoplados para duplicar de 300 a 600 el número de usuarios transportados por viaje.

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Gerardo Martínez confirmó que se ha logrado desactivar el emplazamiento a huelga tras intensas mesas de negociación mediadas por la Secretaría de Movilidad (Semovi).

El acuerdo incluye un incremento del 3.5% al salario base y ajustes en los tabuladores de entre el 9% y 11% para evitar que los sueldos fueran rebasados por el salario mínimo. Asimismo, se destacó el aumento en el valor de los vales de despensa, que alcanzarán los mil 424 pesos para trabajadores en activo y jubilados.

“Ya desactivamos la huelga, pero los compromisos se tienen que cumplir. De no ser así, el gremio tranviario tendrá que presionar de distinta manera. No queremos llegar a eso, pero necesitamos las herramientas, los uniformes y, sobre todo, la contratación inmediata para garantizar un servicio seguro”, sostuvo.

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jecg