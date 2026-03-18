Integrantes de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM) buscan que el transporte público concesionado en México reciba subsidio gubernamental.

La propuesta se prevé generar en coordinación con diputadas y diputados federales, particularmente con las y los integrantes de la comisión de Movilidad, presidida por la legisladora de MC, Patricia Mercado, en el marco del 17º Congreso Internacional de Transporte, a realizarse del 7 al 9 de mayo en la Ciudad de México.

“Actualmente el servicio convencional de transporte público concesionado en el país funciona de la siguiente manera; la autoridad determina un costo y el usuario lo paga, pero en realidad el costo real del servicio es mucho mayor, y esa diferencia la absorbe el concesionario. De ahí que los modelos de esa naturaleza no tengan sostenibilidad financiera en el largo plazo y el servicio se va pauperizando con el paso del tiempo, de tal suerte que en lugar de tener unidades nuevas con elevada tecnología, un servicio de excelencia, capacitación permanente, etcétera, se vuelve un servicio que se deteriora año con año”, explicó Adrián Escamilla Palafox, miembro de AMTM.

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El también director ejecutivo en grupo CISA, operadora del Metrobús, sostuvo que no puede seguir dependiendo únicamente de la tarifa al usuario, por lo que se plantea migrar hacia un modelo de financiamiento con subsidio, similar a los que ya existen en otros sistemas de transporte como Metro, Metrobús o RTP.

Puntualizó que lo anterior, permitirá garantizar la renovación constante de la flota, mejorar la calidad del servicio y asegurar la viabilidad económica de los sistemas de transporte público en México.

“Una cifra inicial que podría contribuir a resarcir el impacto negativo que ha tenido la política implementada en las últimas décadas oscila en los 100 mil millones de pesos. Para que tengas una referencia, el metro de la Ciudad de México, solamente el metro de la ciudad, tiene un presupuesto asignado en 2026 de 25 mil millones, de tal manera que hablar de 100 mil millones de pesos a nivel nacional en términos del transporte público urbano, es una cantidad prudente para comenzar a resarcir estos impactos”, detalló.

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La propuesta, prevé la implementación de una primera etapa en la capital del país, con un subsidio de 10 mil millones de pesos.

“LA propuesta tal como revisaremos en la décimo séptima edición del Congreso Internacional del Transporte, es que la autoridad repiense y reconfigure en coordinación con los concesionarios y el sector de transporte la forma de determinar el precio, para que no sea el ciudadano el que absorba ese diferencial con incrementos cada 2 o 3 años, porque es inviable para las familias mexicanas y también es inviable mantenerlo así para el concesionario”, agregó.

Además de diputadas y diputados federales, en el congreso se prevé la asistencia de representantes de los tres poderes de gobierno, así como del congreso capitalino, además de secretarías estatales de movilidad, y poderes legislativos locales.

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