Miami.— La maternidad en Estados Unidos no va en picada, pero sí se ha transformado profundamente: es más tardía, cara, más elegida, limitada y más discutida. No bajan sólo los nacimientos; baja la obediencia cultural a una maternidad entendida como obligación o meta. “Toda esta transformación tiene que ver con el dinero, la pareja, la educación, el trabajo, la anticoncepción, el aborto, las redes sociales, las mascotas, la salud mental y una nueva idea de libertad femenina”, señala la socióloga Cecilia Castañeda a EL UNIVERSAL.

El Centro Nacional de Estadísticas de Salud, dentro de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), informó que en 2025 hubo 3 millones 606 mil 400 nacimientos en EU, es decir, 1% menos que en 2024, y que la tasa general de fecundidad cayó a 53.1 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 44 años. La misma fuente dijo que “el número de nacimientos en Estados Unidos y la tasa general de fecundidad disminuyeron en 2025”. La tasa de nacimientos adolescentes cayó a 11.7 por cada mil mujeres de 15 a 19 años, otro mínimo histórico.

“Entendamos que estas disminuciones no significan que todas las mujeres estén renunciando a ser madres; significa que muchas están retrasando la decisión”, dice Castañeda. La Oficina del Censo de EU registró que en 2024, 85% de las mujeres de 20 a 24 años no tenían hijos, frente a 75% en 2014; entre las de 25 a 29, la proporción subió de 50% a 63%, y entre las de 30 a 34 llegó a cerca de 40%. La oficina añadió que entre mujeres de 45 a 50 años la proporción sin hijos bajó de 16.7% a 14.9%, y concluyó que “esto sugiere que más mujeres tuvieron hijos al entrar en la segunda mitad de sus 40”.

La Oficina del Censo de EU mostró que la falta de hijos crece con fuerza entre mujeres jóvenes, pero cae entre las de 45 a 50 años

La primera causa material para retrasar o evitar la maternidad es el costo. El Departamento del Trabajo de EU dio a conocer que “las familias estadounidenses gastan entre 8.9% y 16% de su ingreso mediano en cuidado de día completo para un sólo niño”, con precios anuales que en 2022 iban de 6 mil 552 a 15 mil 600 dólares.

“Vamos a entender un poco mejor la realidad de la mujer, la maternidad moderna exige que la mujer trabaje como si no tuviera hijos y los críe como si no trabajara”, subraya Castañeda. La Oficina de Estadísticas Laborales de EU reportó que en 2025, 73.9% de las madres con hijos menores de 18 años estaban en la fuerza laboral; entre madres con hijos menores de seis años la participación era de 68%.

Otro factor es encontrar estabilidad en una pareja, eso reduce el número final de hijos. La Oficina del Censo de EU registró que en 2024 la edad mediana del primer matrimonio fue de 30.2 años para hombres y 28.6 para mujeres, frente a 23.1 y 21.1 en 1974. El Centro de Investigación Pew escribió que la industria de citas en línea “ha transformado los procesos por los cuales algunos adultos encuentran posibles parejas” y reportó que 53% de los adultos de 18 a 29 años habían usado una aplicación o sitio de citas al menos una vez. Refugio Arteaga comenta a este medio que “al tener más opciones eso no siempre producen más compromiso; a veces producen más búsqueda, más desgaste y más retraso” al referirse a las apps.

Además, “antes, para muchas mujeres la pregunta era cuándo vas a ser madre o cuándo te gustaría, pero ahora es si quieren serlo, con quién, bajo qué condiciones y a qué precio”, señala la socióloga.

El Pew encontró que los estadounidenses priorizan la satisfacción laboral y la amistad por encima del matrimonio y la paternidad o maternidad para una vida plena. En las mujeres, además, el peso de la carrera aparece con más fuerza que en los hombres.

Influencia latina

Las madres latinas ocupan un lugar central en el futuro demográfico de EU. Los datos muestran que su peso en los nacimientos y en la fuerza laboral futura es cada vez más importante. En 2024 hubo 982 mil 253 nacimientos de madres hispanas, frente a un millón 780 mil 377 de madres blancas no hispanas, 472 mil 756 de madres negras no hispanas, 226 mil 744 de madres asiáticas no hispanas, 23 mil 875 de madres indígenas estadounidenses y nativas de Alaska no hispanas y 10 mil 86 de madres nativas hawaianas y de otras islas del Pacífico no hispanas. Además, la tasa general de fecundidad subió 2% entre mujeres hispanas y 3% entre mujeres asiáticas, mientras bajó 4% entre mujeres negras y 3% entre mujeres indígenas estadounidenses y nativas de Alaska. La población de EU envejece, la Oficina del Censo reportó que entre 2023 y 2024 la población de 65 años o más subió a 61.2 millones, mientras la población menor de 18 años bajó a 73.1 millones. En ese escenario, los hijos de madres latinas, negras, asiáticas, indígenas, blancas y multirraciales serán parte de la base que sostendrá trabajo, impuestos, consumo, cuidados, Seguro Social y Medicare.

Las madres latinas ocupan un lugar central en el futuro demográfico de EU. Foto: Cortesía Victoria del Rosal

Las familias latinas y de otras minorías raciales o étnicas aportan una parte decisiva de los nacimientos, pero con frecuencia enfrentan salarios más bajos, menos riqueza acumulada, vivienda más cara en relación con sus ingresos, menor acceso a salud, empleos más inestables y mayores desigualdades educativas. La Oficina de Estadísticas Laborales proyecta que la fuerza laboral hispana crecerá de 32.9 millones de personas en 2024 a 39 millones en 2034 y que su peso dentro de la fuerza laboral subirá de 19.6% a 22.5%; en cambio, la fuerza laboral no hispana bajaría ligeramente. “EU necesita a los hijos de esas madres para sostener su economía envejecida, pero el gobierno federal no siempre sostiene a esas madres con la misma fuerza”, señala Castañeda.

Millennials y Z

Los millennials llegaron a la adultez entre crisis económicas, deuda estudiantil, vivienda cara y un mercado laboral menos estable, por lo que muchos retrasaron matrimonio, hijos y compra de vivienda hasta tener una seguridad que tardó más en llegar o nunca llegó del todo. La generación Z creció con conexión permanente, redes sociales, pandemia, ansiedad económica, debates de género y un lenguaje más abierto sobre salud mental; Pew escribió que para quienes nacieron después de 1996 “las redes sociales, la conectividad constante y el entretenimiento y la comunicación bajo demanda” son realidades asumidas desde el inicio. En ambos casos, la maternidad dejó de verse como un paso automático hacia la adultez y pasó a evaluarse con más dureza: si habrá estabilidad, pareja corresponsable, dinero suficiente, apoyo familiar, salud mental y margen para conservar autonomía.

Pero la tecnología más decisiva fue la anticoncepción moderna. Los CDC reportaron que en 2022 y 2023, 54.3% de las mujeres de 15 a 49 años usaban anticoncepción. Sobre la caída del embarazo adolescente, la misma institución escribió: “La evidencia sugiere que estas disminuciones se deben a más adolescentes absteniéndose de actividad sexual y a más adolescentes sexualmente activas usando anticonceptivos”.

A su vez, la congelación de óvulos, la fertilización in vitro, las pruebas genéticas y la telemedicina reproductiva permiten a algunas mujeres ser madres más tarde. La Asociación Estadounidense de Medicina Reproductiva describió que la criopreservación planificada de óvulos “es un procedimiento éticamente permisible” que puede ayudar a evitar infertilidad futura, pero añadió que debe informarse sobre “incertidumbres respecto de su eficacia y sus efectos a largo plazo”. El Pew halló que entre adultos menores de 50 años sin hijos que dicen que probablemente no los tendrán, la razón principal es que “simplemente no quieren tener hijos”; 57% lo citó como razón importante; y entre mujeres menores de 50 la proporción subió a 64%. “Lo que ha caído es la maternidad temprana, obligatoria y abundante. Lo que ha subido es la maternidad tardía, planificada, limitada y sometida a cálculo”, concluye la socióloga.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.