Morena denunció la tentativa de feminicidio contra Delia Aurora Hernández Alvarado, ocurrido en San Pedro, Coahuila.

"La agresión a integrantes de su equipo, quienes fueron violentados por un grupo de personas armadas con bates y fierros mientras realizaban actividades políticas en territorio. Lo ocurrido fue un acto de violencia política organizado que por su magnitud puso en riesgo la vida de nuestros compañeros", dijo en un comunicado.

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