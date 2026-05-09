Más Información

CNDH pide a la SEP revisar recorte al calendario escolar; medida traslada el problema a las familias, advierte

CNDH pide a la SEP revisar recorte al calendario escolar; medida traslada el problema a las familias, advierte

Atacan a balazos antiguo domicilio de Rubén Rocha; vivienda está abandonada

Atacan a balazos antiguo domicilio de Rubén Rocha; vivienda está abandonada

Adelantar fin de clases profundizaría rezago educativo: IMCO; alertan de efectos económicos y sociales

Adelantar fin de clases profundizaría rezago educativo: IMCO; alertan de efectos económicos y sociales

Reportan más de 100 enfermos con norovirus en un crucero que zarpó de Florida; virus causa gastroenteritis aguda

Reportan más de 100 enfermos con norovirus en un crucero que zarpó de Florida; virus causa gastroenteritis aguda

México brilla en China: Sebastián García logra oro histórico en arco compuesto del Serial World Archery

México brilla en China: Sebastián García logra oro histórico en arco compuesto del Serial World Archery

Juez absuelve a 9 marinos ligados a desaparición forzada de 4 personas en Nuevo Laredo; salen de prisión tras 5 años

Juez absuelve a 9 marinos ligados a desaparición forzada de 4 personas en Nuevo Laredo; salen de prisión tras 5 años

denunció la tentativa de feminicidio contra Delia Aurora Hernández Alvarado, ocurrido en San Pedro, .

"La agresión a integrantes de su equipo, quienes fueron violentados por un grupo de personas armadas con bates y fierros mientras realizaban actividades políticas en territorio. Lo ocurrido fue un acto de violencia política organizado que por su magnitud puso en riesgo la vida de nuestros compañeros", dijo en un comunicado.

En breve más información...

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]