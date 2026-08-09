San Nicolás de los Ranchos, Puebla.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó cambiar el nombre del “Paso de Cortés” por el “Paso de los Pueblos Indígenas”, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemora cada 9 de agosto. Además, firmó un decreto para establecer que cada segundo domingo de agosto se lleve a cabo la Jornada Nacional de Reforestación.

Desde la localidad Santiago Xalitzintla y a 9 kilómetros del volcán Popocatépetl, la mandataria destacó que antes de la llegada del español Hernán Cortés, las comunidades y pueblos indígenas establecieron el camino hacia los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ahora también entrada al Parque Nacional de esta región.

“Resulta que estamos en el llamado Paso de Cortés. Fue por aquí que Hernán Cortés después de la masacre de Cholula, pasó hacia Tenochtitlán. Y este día les propongo que dejemos de llamar Paso de Cortés a este territorio, porque por aquí pasaron los pueblos mucho antes. Así que el día de hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, llamemos a este paso, el Paso de los Pueblos Indígenas”, declaró este domingo.

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Jornada Nacional de Reforestación encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Parque Nacional Iztaccíhuatl - Popocatépetl, en Puebla (09/08/2026). Foto: Omar Contreras/ EL UNIVERSAL

Sheinbaum refrenda compromiso con pueblos indígenas

Al citar al biólogo Víctor Manuel Toledo, expresó que las zonas más conservadas del territorio mexicano son las áreas que ocupan las comunidades y territorios de los pueblos indígenas. En ese sentido, explicó que su gobierno y el programa Sembrando Vida tiene la visión de reconocer a los pueblos indígenas, quienes han conservado el territorio y donde han evitado incendios o deforestación.

“Es ahí en donde se mostró históricamente por cientos de años, por miles de años, la conservación de la naturaleza se reconoció que no podía haber desarrollo, le llamamos hoy, sin el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. Por eso no es casualidad que el día de hoy sea el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y que el día de hoy sea la Jornada Nacional de Reforestación”, dijo.

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La Jefa del Ejecutivo explicó que a esta jornada se sumaron mas de 400 mil sembradores y sembradoras, así como integrantes de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, gobernadores estatales y miles de ciudadanos y ciudadanas.

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“Un aplauso para ellos que no solamente nos cuidan, nos ayudan, nos apoyan en momentos difíciles, sino que siempre han estado sumados a esta jornada de reforestación. (…) Porque esta no solo es tarea de los pueblos indígenas, es tarea de todas y de todos conservar nuestro territorio, reforestar. Decía Martí, que aquel que sembrara un árbol cambiaba la historia y se cambiaba a sí mismo”, declaró.

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Jornada Nacional de Reforestación encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Parque Nacional Iztaccíhuatl - Popocatépetl, en Puebla (09/08/2026). Foto: Omar Contreras/ EL UNIVERSAL

Destacó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador creó el programa Sembrando Vida, con el cual, en ocho años, se han reforestado mil 500 millones de árboles, frutales, maderables y además producen maíz, fruta y cacao, lo que les ha permitido bienestar para sus familias. Señaló que desde entonces, también se han establecido viveros en distintos lugares del país que recuperan las semillas y que “siembran todos los años más y más árboles para el sustento de sus familias y para conservar el medio ambiente y restaurar los territorios”.

La mandataria federal invitó a todas y a todos los mexicanos a sumarse a la Jornada de Reforestación de forma anual, al anunciar que decretó, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este ejercicio ambiental para que lleve a cabo en las 32 entidades federativas: “Para que reforestemos desde el norte hasta el sur, desde el este, hasta el oeste, desde los desiertos hasta la selva”, expresó.

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A su llegada al Parque Nacional Iztaccíhuatl - Popocatépetl, Sheinbaum Pardo encabezó una ceremonia prehispánica al volcán Popocatépetl, en la cual, la pobladora Perla Sevilla explicó que cada mes de marzo, se realizan ofrendas para pedir por lluvias y garantizar buenas cosechas. Al finalizar el acto, la presidenta de México plantó varios pinos y supervisó la jornada de reforestación por unos minutos.

Además, la mandataria federal también encabezó una toma de protesta dirigida a todos los sembradores a “poner todo su empeño, conocimiento, corazón y pasión para proteger la riqueza natural de México, compuesta por bosques selvas y los demás ecosistemas de nuestro país, cuidar sus recursos naturales, resguardar, sus lagos, lagunas, ríos, montañas y manglares, preservar y fortalecer las zonas agrícolas que nos dan sustento velar por el bienestar de los habitantes de México de los pueblos originarios y comunidades afromexicanas”.

Jornada Nacional de Reforestación encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Parque Nacional Iztaccíhuatl - Popocatépetl, en Puebla (09/08/2026). Foto: Omar Contreras/ EL UNIVERSAL

A través de un video publicado en redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum informó y justificó el cambio de nombre a el Paso de Cortés “porque no tenemos por qué nombrarlo por el conquistador, no, Paso de los Indígenas”, reiteró la mandataria.

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Esta mañana, la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López Gutiérrez, detalló que la meta de la Jornada Nacional de Reforestación es sembrar 6.6 millones de árboles y un millón de semillas, de las cuales 660 mil de 16 especies forestales serán dispersadas a través de drones agrícolas en 12 sitios con difícil acceso en 13 entidades federativas. Asimismo, puntualizó que al 2030 el compromiso es producir y plantar mil 500 millones de plantas, árboles y semillas.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, destacó que el 70% del territorio nacional está cubierto por bosques, selvas, manglares y matorrales, principalmente en terrenos comunales y ejidales, por lo que los pueblos originarios de todo el país son los que tienen la palabra en esta Jornada Nacional de Reforestación.

En un enlace virtual, Evelyn Salgado gobernadora de Guerrero; Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León; Mauricio Quri, gobernador de Querétaro; Esteban Villegas, gobernador de Durango; Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo; informaron sobre los avances de la jornada en sus estados, en coordinación con activistas ambientalistas, organizaciones y funcionarios públicos.

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En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, propusimos, por justicia, cambiar el nombre de Paso de Cortés por Paso de los Pueblos Indígenas, origen y fuente de nuestros valores.



Hoy también realizamos la Jornada Nacional de Reforestación. Recordamos que honrar nuestras… pic.twitter.com/ZjUrsbhGJ4 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 9, 2026

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