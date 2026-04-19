En seis años, Rodrigo Gutiérrez Mueller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, creó seis empresas con giros tan distintos como el envío y transferencia de dinero, los agronegocios, la extracción y exportación de material de construcción y cuarzo, y la distribución de hidrocarburos.

La información proviene de las actas notariales existentes en el Registro Público del Comercio de Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México.

Las empresas que fueron fundadas por Gutiérrez Mueller son Keter Energy SA de CV, Conectividad Logística Internacional Portuaria Colomo Campos SA de CV, Quartz Team International México SA de CV, Quartz Stone SRL de CV, Envíos del Bienestar SA de CV y Pagos del Bienestar SA de CV.

En conjunto declararon un capital social mínimo de 11.4 millones de pesos, de los cuales 2.2 millones fueron aportados directamente por Gutiérrez Mueller.

Por su parte, los socios del cuñado de López Obrador constituyeron cuatro empresas parecidas en nombres o giros a las suyas. Por ejemplo, Pagos del Bienestar LLC y Transfiriendo el Bienestar LLC, en Estados Unidos; Transferencias del Bienestar SA de CV y Mexus Payment SA de CV, en México. El objetivo era el mismo: mover dinero entre los dos países.

La estructura de empresas suma 46 personas, entre socios y fedatarios.

El 26 de marzo pasado, EL UNIVERSAL dio a conocer que Gutiérrez Mueller fundó las firmas Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar. Entre sus socios se hallan funcionarios expertos antilavado de dinero y los nombres de dos personas acusadas de blanqueo de capitales en Estados Unidos.

En un atípico comunicado conjunto, la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera afirmaron que, en unos cuantos días y en fin de semana, realizaron un análisis de las empresas del cuñado del expresidente y no hallaron nada irregular.

El cuñado de AMLO también inició dos firmas para comercializar cuarzo en conjunto con Antonio Morales Díaz, ahora alcalde de Tapalpa, Jalisco, el sitio donde se escondía y fue muerto Nemesio Oseguera Cervantes, alias Mencho. Las empresas se llaman Quartz Team International México y Quartz Stone.

En esta ocasión se dan a conocer los nombres de dos empresas más de Gutiérrez Mueller y se dimensiona la estructura de compañías y socios que lo han acompañado.

Gutiérrez Mueller, un emprendedor multiempresa La red que incluye 46 socios está construida alrededor de ocho empresas e incluye alcaldes, regidores, funcionarios estatales, líderes sindicales, empresarios y personas extranjeras. Nota: En el listado de nombres hay un par de posibles coincidencias que no se pudieron probar con la información obtenida en los documentos oficiales, por lo que se dejaron como casos de personas distintas. Los nombres son: José Rico y José Rico Castillo; José Luis López y José Luis López Valera Fuentes: Sistema Integral de Gestión Registral, Registro Público del Comercio, registros de comercio de Arizona y California.

Entra al petróleo y las gasolinas

Concluida la administración de su cuñado López Obrador, Rodrigo Gutiérrez Mueller registró una nueva empresa. En septiembre pasado se presentó en las oficinas de Carlos Luviano Montelongo, notario en Zapopan, y solicitó el registro de Keter Energy, una firma dedicada a la adquisición, compra, venta, importación, exportación, comisión, distribución, comercialización, almacenamiento y transportación de petróleo, gasolina, gas, diésel, combustibles, aditivos para combustibles, aditivos para carburantes, lubricantes y en general toda clase de hidrocarburos y residuos derivados en México y el extranjero.

Junto con Gutiérrez Mueller se asociaron a partes iguales Arnulfo Espinoza Tolentino, quien fue presidente municipal de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, entre 2022 y 2025; Mario Martínez Sánchez; Mario Alberto Valderrabano Estévez; Oscar Javier Rodríguez Rodríguez y Jorge Ferrer López.

También a los agronegocios

En julio de 2020, ante el notario 46 de Guadalajara de nombre Luis Valdés Anguiano, Gutiérrez Mueller junto con 14 socios más constituyeron la empresa Conectividad Logística Internacional Portuaria Colomo Campos, con domicilio en ciudad de Manzanillo, Colima. Se dedicaría a “exportar y distribuir toda clase de mercancías, en especial aquellas relacionadas con la explotación ganadera, agrícola, pecuaria o forestal”.

Los socios, que coinciden con nombres de la vida pública de la región, son Francisco Hueso Alcaraz, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Colima, Rodrigo Vera Mendoza, dirigente sindical de transportistas en Colima, Juan Carlos Hueso Palacio, líder de trabajadores de la construcción en Jalisco, y J. Jesús Nolasco Rodríguez, constructor inmobiliario jalisciense. Sin embargo, en las actas no aparecen los RFC.

También está asociada una decena de personas, pero de ellas no hay mayor referencia pública.

No se encontraron registros públicos de que alguna de las empresas de esta red haya obtenido contratos con entidades de gobiernos mexicanos.

Las socios del Bienestar

En 2021, Gutiérrez Mueller formalizó Envíos del Bienestar y Pagos del Bienestar en México, y sus socios en Estados Unidos registraron la empresa espejo Pagos del Bienestar LLC. Los inversionistas continuaron con el mismo giro, aunque ya sin su acompañamiento, según se lee en los registros públicos. La estructura alrededor del cuñado sumó tres empresas más dedicadas a las transferencias de dinero y a los “negocios de todo tipo” prácticamente con los mismos socios con los que Gutiérrez Mueller había iniciado los emprendimientos del Bienestar.

El 30 de abril, en las oficinas del notario Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez, en Jalisco, se registró MexusPayment SA de CV. Fue la misma fecha y ante el mismo notario que Pagos del Bienestar. La erigieron con el objetivo de ofrecer “servicios de apoyo a los negocios (...) relacionados con el ramo de la tecnología”, así como la “consultoría en procesamiento de pagos, administración de pagos y servicios propios y de terceros; gestión en prestaciones de servicios y procesamiento de pagos”.

Los socios de constitución de MexusPayment fueron Efrén Calderón González, Antonio Ayala Ayub, Héctor de la Paz Cázares, Brian Ronald Cleland y Carlos Alberto Grijalva, estos últimos acusados de lavado de dinero en Estados Unidos.

Además, en junio de 2022, Efrén Calderón y Antonio Ayala Ayub constituyeron en Arizona la empresa “Transfiriendo el Bienestar LLC”, dedicada a las transferencias de dinero, de acuerdo con los documentos consultados.

En septiembre de 2022, el grupo registró Transferencias del Bienestar SA de CV, de nuevo ante el notario Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez; se dedicaría a la compra y venta de divisas mediante transferencias de fondos sobre cuentas bancarias.

En la sociedad aparecen Efrén Calderón González, Antonio Ayala Ayub, Alejandro Medina Custodio, José Luis López Valera y Jorge Luis Cuéllar Miramontes.

Gutiérrez Mueller y los estadounidenses Cleland y Grijalva no fueron registrados en esta compañía.