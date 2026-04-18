Ganancias del Banco Bienestar se desploman; reclamos de usuarios aumentan 61.9% en 2025

El Banco del Bienestar reportó utilidades de 7 millones de pesos durante el año pasado, 84% menos que en 2024, y mantiene la continua reducción de sus ganancias conforme se expande su operación como dispersor de programas sociales.

Sus estados financieros muestran que mantiene un elevado gasto en administración y promoción, al destinar 2 mil 43 millones de pesos a tecnología.

Fuente: Condusef

En beneficios directos a corto plazo, el desembolso fue de 2 mil 360 millones, mientras que el gasto para el traslado de valores se disparó 73% y ascendió a mil 784 millones.

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En opinión del consultor Jorge Sánchez Tello, más que buscar utilidades para accionistas como una institución privada, el Banco del Bienestar debe ser financieramente sano y sostenible.

A pesar de su visión social, dijo que debe cumplir con la misma regulación que cualquier otro banco en el país, ya que las reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no son caprichos burocráticos, sino protecciones para el cliente.

Cumplir con los mismos estándares de capitalización y gestión de riesgos garantiza que el dinero de los beneficiarios esté seguro y que la institución sea sólida, expuso Sánchez Tello.

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“No debe ser un barril sin fondo”

“Si el banco gasta más de lo que genera, esa diferencia la terminamos pagando todos con nuestros impuestos. No debe ser un barril sin fondo. Una institución que no se gestiona bajo estándares bancarios rigurosos corre el riesgo de volverse una carga para el país en lugar de un beneficio”, añadió.

El modelo de repartición de programas sociales del Banco del Bienestar sigue implicando riesgos elevados, debido a una logística costosa al llevar efectivo y mantener sucursales en zonas remotas, donde la banca comercial no llega por falta de rentabilidad.

“La seguridad y el transporte de valores en estas áreas elevan los gastos al cielo”, subrayó.

Destacó que, comparado con una institución tradicional, que gana dinero captando ahorros y otorgando créditos, el Banco del Bienestar opera hoy más como una pagaduría, al evitar colocar créditos de forma masiva y no generar los ingresos por intereses necesarios para cubrir sus propios costos de operación.

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“Si el banco no logra que el usuario use su tarjeta en comercios, el costo de procesar retiros físicos y rellenar cajeros constantemente sigue siendo una fuga de recursos”, indicó.

Se disparan quejas

En términos operativos, la institución tuvo un total de 65 mil 235 reclamaciones el año pasado, después de registrar 40 mil 282 en 2024, lo que implica un aumento de 61.9%. Dentro de las quejas, los casos de posible fraude pasaron de 12 mil 830 a 17 mil 277, un incremento de 34.7%, de acuerdo con datos de la Condusef.

En posible robo de identidad, las reclamaciones subieron de 117 a 212, un aumento de 81.2%.

El Banco del Bienestar registró un monto total reclamado de 315 millones 924 mil pesos durante 2025, frente a 220 millones 264 mil pesos en 2024 y representa un incremento de 43.4%.

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En posible robo de identidad, el monto reclamado llegó a un millón 319 mil 408 mil pesos y equivale a un repunte de 166.5%, siendo el rubro con mayor alza.

La institución aún mantiene irregularidades sobre la posesión de terrenos donde operan sus sucursales, al estar sustentados bajo distintas figuras legales como contratos de comodato, actas de asignación de espacios y escrituras por donación, de acuerdo con un dictamen con relación a los estados financieros del Banco del Bienestar al cierre de 2025, elaborado por la firma de contadores públicos Resa y Asociados.

El documento señala que la institución contaba con 2 mil 750 sucursales al finalizar el año pasado, pero únicamente disponía de 580 documentos que acreditan formalmente la propiedad o el uso de los terrenos a su favor.

Si bien el auditor indica que existe certeza jurídica en la posesión de los predios, persisten rezagos documentales derivados de factores legales, administrativos y operativos, lo que limita la consolidación plena de los derechos sobre los inmuebles.

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