A unos días de que llegue a la Ciudad de México el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para participar en la segunda ronda de negociación bilateral, tres organismos del sector privado enviaron una misiva al funcionario estadounidense para solicitarle que no se imponen nuevos aranceles, bajo la sección 301, porque afectarán el comercio y causarán incertidumbre.

Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, el de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Alejandro Malagón, y del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Humberto Martínez Cantú, firmaron la carta de cinco cuartillas que dice:

“Los nuevos aranceles y restricciones derivados de la investigación (301) obstaculizarán el comercio entre México y Estados Unidos y alterarán las cadenas de suministro integradas, lo que tendrá graves repercusiones para la economía regional y para la capacidad de América del Norte de competir con terceros países.

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“Incertidumbre significativa: el proceso de investigación en curso genera una incertidumbre significativa para los exportadores mexicanos, los inversionistas y los proveedores de servicios logísticos”, explicaron en la misiva, la cual enviaron el 14 de abril pasado.

La misiva tiene que ver con la decisión de la Suprema Corte en Estados Unidos, de febrero pasado, de declarar inconstitucionales los aranceles que puso la Casa Blanca bajo la conocida Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, tras lo cual la administración estadounidense informó que iniciaría investigaciones bajo la sección 301, la cual acusa de sobre capacidad a los países exportadores y daños a la planta americana.

Sobre ello, el CCE, la Concamin y el Index afirmaron: “Reconocemos la importancia de la investigación de la Sección 301 en la protección de las industrias estadounidenses, pero también enfatizamos la necesidad de un enfoque equilibrado que considere los intereses legítimos de los fabricantes mexicanos y la interdependencia económica más amplia que ha caracterizado nuestra asociación comercial bilateral. Esperamos participar en un diálogo constructivo para resolver los problemas en cuestión de manera que se preserve la integridad de la relación comercial entre Estados Unidos y México”.

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Explican que los dos países tienen una importante integración en las cadenas de proveeduría y unos lazos comerciales fuertes, lo que permitió una transformación de las economías de la región “lo que allana el camino para el éxito global”.

En la carta afirmaron que México es el mercado más importante para Estados Unidos, ya que las exportaciones estadounidenses al mercado mexicano representan más que las exportaciones totales combinadas a los cuatro mayores mercados asiáticos: China, Japón, Corea del Sur y Taiwán.

Agregan que México es el principal mercado para 24 industrias estadounidenses, entre las que están la industria cárnica, ganadería, lácteos, cereales, azúcar, petróleo y gas, productos químicos, plásticos, textiles y autopiegas, acero y aluminio.

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Asimismo, México es el primer o segundo destino de las exportaciones de 26 entidades de la Unión Americana.

Por lo que, en la misiva dirigida a Greer le piden considerar que “México es el mercado más importante para empresas de una infinidad de industrias ubicadas en todo Estados Unidos”.

Cabe mencionar que el próximo domingo 19 de abril llegará a México Greer para llevar a cabo la segunda ronda bilateral de negociaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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