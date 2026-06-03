El pasado martes, los dirigentes magisteriales se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director general del ISSSTE, Martí Batres. Al término del encuentro, los representantes de la Coordinadora manifestaron su inconformidad por la falta de respuestas a sus principales exigencias, entre las que destaca reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, y señalaron que el gobierno federal les pidió regresar este miércoles para continuar el diálogo.

Los dirigentes insistieron también en que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) demanda soluciones de fondo en temas como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras al sistema de pensiones, por lo que consideraron insuficiente la instalación de nuevas mesas de trabajo.

La CNTE mantendrá este miércoles su tercer día de movilizaciones en la Ciudad de México con una nueva mesa de diálogo. Sus dirigentes advirtieron que ya no buscan más negociaciones, sino respuestas concretas a su pliego de demandas.

Nación 10:27 AM Más de 3 mil docentes se reúnen en Segob Más de 3 mil maestros y maestras se encuentran en las inmediaciones de la Secretaria de Gobernación, en espera de los integrantes de la Comisión Nacional Única Negociadora de la CNTE, que exigirá reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.





Nación 09:35 AM Acusa Sheinbaum a CNTE de actuar con palos y romper vidrios La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que las actuales manifestaciones de la CNTE no se comparan con las demandas legítimas del magisterio de años pasados, pues en los últimos días se han registrado actos violentos y de “provocación”. Además, señaló que no es “pertinente” recibirlos personalmente.





Nación 08:37 AM CNTE no ha obtenido respuestas satisfactorias Hernández sostuvo que, a tres semanas del inicio de la huelga nacional, la CNTE continúa sin obtener una respuesta satisfactoria a los planteamientos que ha presentado al gobierno federal.





Nación 08:33 AM Sección 9 de la CNTE bloquea accesos a oficinas de la SEP en Av. Universidad Integrantes de la Sección 9 de la CNTE bloquearon los accesos a las oficinas de la SEP ubicadas en Av. Universidad, en la CDMX, como parte de las acciones que mantienen en el marco de la huelga nacional del magisterio disidente. Durante la protesta, el secretario general de la Sección 9, Pedro Hernández, aseguró que la organización no cerró las instalaciones, sino que realiza una manifestación en el exterior del inmueble, donde también operan diversas áreas de la dependencia federal.



Con información de Sharon Mercado y Salvador Corona

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