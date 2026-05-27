Tras el fracaso de una mesa de negociación ayer con la sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que continúa el diálogo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 27 de mayo en Palacio Nacional, Rodríguez señaló que la CNTE lleva 40 años en manifestaciones.

"Han venido 40 años a las manifestaciones. Hoy es un año más en el que tenemos un diálogo respetuoso atento en la mesa, y pues también hay aclaraciones", agregó.

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"Ellos hacen sus planteamientos y hay respuestas por parte del del gobierno federal y del gobierno estatal. Entonces, digamos, en resumen: continúa el diálogo, estamos en diálogo", dijo la encargada de la política interna del país.

Para este día se espera otro diálogo con la sección XXII de la CNTE de Oaxaca en la Secretaría de Gobernación relacionada con el tema de justicia, y para el jueves una mesa relacionada con atenciones.

Detalló que el magisterio disidente había presentado 79 puntos para ser atendidos, pero quedaron en 39.

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"Estamos checando uno por uno de los puntos (...). Vamos adelante con el diálogo y vamos adelante con las negociaciones", aseguró la titular de la Segob.

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