Economía | 27-05-26 | 11:10 | Actualizada | 27-05-26 | 11:10 |

La Secretaría de Marina (Semar) informó que un flamazo se registró al interior de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, en el (AICM), el cual dejó "algunos elementos navales" con quemaduras y lesiones.

De acuerdo con la dependencia, los elementos lesionados recibieron atención inmediata, fueron trasladados a un hospital para su valoración médica y ninguno se reporta en situación crítica.

No obstante, indicó que mantiene seguimiento puntual del estado de salud del personal involucrado.

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A través de un comunicado, la Semar refirió que la "flama repentina" fue ocasionada presuntamente por una acumulación de gas en el área de cocina, pero la situación fue controlada por el propio personal.

La dependencia del gobierno federal informó que no se registró un incendio mayor y que no hay riesgo para la población o las instalaciones aledañas.

Dijo que realizará las revisiones técnicas correspondientes para determinar las "causas del incidente".

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mcc

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