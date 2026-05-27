La Secretaría de Marina (Semar) informó que un flamazo se registró al interior de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el cual dejó "algunos elementos navales" con quemaduras y lesiones.

De acuerdo con la dependencia, los elementos lesionados recibieron atención inmediata, fueron trasladados a un hospital para su valoración médica y ninguno se reporta en situación crítica.

No obstante, indicó que mantiene seguimiento puntual del estado de salud del personal involucrado.

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A través de un comunicado, la Semar refirió que la "flama repentina" fue ocasionada presuntamente por una acumulación de gas en el área de cocina, pero la situación fue controlada por el propio personal.

La dependencia del gobierno federal informó que no se registró un incendio mayor y que no hay riesgo para la población o las instalaciones aledañas.

Dijo que realizará las revisiones técnicas correspondientes para determinar las "causas del incidente".

La Secretaría de Marina informa que, derivado de un incidente registrado al interior de instalaciones navales, de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, en el AICM, se presentó una flama repentina ocasionada presuntamente por una acumulación de gas en un área de cocina,… — SEMAR México (@SEMAR_mx) May 27, 2026

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