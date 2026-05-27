[Publicidad]
La Secretaría de Marina (Semar) informó que un flamazo se registró al interior de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el cual dejó "algunos elementos navales" con quemaduras y lesiones.
De acuerdo con la dependencia, los elementos lesionados recibieron atención inmediata, fueron trasladados a un hospital para su valoración médica y ninguno se reporta en situación crítica.
No obstante, indicó que mantiene seguimiento puntual del estado de salud del personal involucrado.
Lee también Se relajan las medidas para pedir Uber en AICM
A través de un comunicado, la Semar refirió que la "flama repentina" fue ocasionada presuntamente por una acumulación de gas en el área de cocina, pero la situación fue controlada por el propio personal.
La dependencia del gobierno federal informó que no se registró un incendio mayor y que no hay riesgo para la población o las instalaciones aledañas.
Dijo que realizará las revisiones técnicas correspondientes para determinar las "causas del incidente".
mcc
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Addis Tuñón responde a Maribel Guardia y niega conflicto de intereses por tutela de José Julián
Espectáculos
Katy Perry y el concierto gratuito que ofrecerá en la FENAPO 2026: "les dije que volvería", dice
Estados
Tornado daña 11 viviendas rurales en comunidad del norte de Coahuila; no reportan muertos ni lesionados
Tendencias
¿Quién es Roberto Tello, “El Coreano”?; comediante es señalado de presuntamente robar regalos de Yulianna Peniche