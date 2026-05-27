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Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, fue citada este miércoles 27 de mayo por la Fiscalía General de la República (FGR), para testificar sobre el caso del narcolaboratorio hallado en la entidad que gobierna el pasado 18 de abril, donde fallecieron dos elementos de la CIA en un accidente vehicular.
Mantente informado sobre este acontecimiento siguiendo aquí el minuto a minuto del caso.
Nación 08:40 AM
De acuerdo con el citatorio que recibió la gobernadora de Chihuahua por la FGR el pasado sábado, la cita era en la sede de la fiscalía en Ciudad Juárez, Chihuahua, no obstante, de acuerdo con fuentes de su equipo, la cita es en la sede de la FGR ubicada en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México a las 09:45 horas.
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apr
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