"Es un momento difícil para ser estadounidense", declara Lorenzo Salgado Jr. ante cientos de habitantes de Houston, quienes desafiaron la lluvia de una mañana de sábado en East Downtown para rendir homenaje a Lorenzo Salgado Araujo.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mató el martes a tiros a Salgado Araujo, de 52 años, después de que agentes federales que conducían vehículos sin distintivos lo persiguieran mientras llevaba a su cuadrilla a su lugar de trabajo más reciente. Los disparos generaron indignación entre líderes de Houston y renovaron el escrutinio público sobre el ICE y la ofensiva del presidente Donald Trump para reprimir a los inmigrantes.

"Mi padre, mis hermanos y yo encarnamos el sueño americano", dijo Lorenzo Salgado Jr. "Es un momento difícil para ser estadounidense".

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"Nosotros, el pueblo, haremos justicia", afirmó. "Nosotros, el pueblo, debemos permanecer unidos".

Además de los hijos de Salgado, en la vigilia estuvieron presentes líderes de Texas, incluidos los representantes federales de Houston Sylvia Garcia, Christian Menefee, Al Green, Lizzie Fletcher y Gene Wu.

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Ronaldo Salgado, otro de los hijos de Salgado Araujo, describió a su padre como una persona relativamente tímida y reservada que se enorgullecía de su trabajo en la construcción. Comentó que su padre tenía la tez más oscura y a menudo era objeto de comentarios hirientes que, en ocasiones, se tomaba como algo personal; sin embargo, siempre intentaba restarles importancia.

"No soy estúpido", decía, recuerdan sus hijos. "Soy cabrón —soy un tipo duro— y mis hijos son cabrones también".

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"Me dicen que lo hago orgulloso, pero no me lo creo si no lo escucho de él"

Ronaldo Salgado dijo esperar que las autoridades federales devuelvan las pertenencias de su padre que fueron incautadas como evidencia, incluyendo su billetera, su teléfono, su lonchera y la camioneta.

Ronaldo se imagina esa lonchera en algún almacén gubernamental, con la comida que su madre le preparó pudriéndose en su interior.

Su madre quiere recuperar esa lonchera —dijo—; quiere lavarla.

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"Necesitamos recuperar esa camioneta para que mis tíos y sus otros trabajadores puedan seguir realizando la buena labor de construir casas en los suburbios de Houston, para seguir construyendo viviendas para cientos de habitantes que vienen de dentro de la ciudad, de fuera de la ciudad", dijo.

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"Todas las personas con las que me he reunido, todos los mensajes y comentarios, todos los comentarios positivos que he estado recibiendo, dicen lo mismo", dijo. "Que estoy haciendo que mi padre se sienta orgulloso. Pero no creo que llegue a creérmelo nunca si no lo escucho de él, así que realmente espero estar haciéndolo sentir orgulloso".

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