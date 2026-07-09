Austin.— La familia de Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano asesinado el martes en Houston, Texas, por un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), exigió este miércoles una investigación exhaustiva y transparente de lo ocurrido, tras subrayar que Salgado era un “hombre de familia”, que “no merecía morir”.

En conferencia de prensa, Ronaldo Salgado, hijo mayor de Lorenzo, defendió que su padre era una persona trabajadora y en proceso de legalizar su situación.

Tras denunciar que se enteró por redes sociales de la muerte de Salgado, pidió “una investigación exhaustiva de los eventos ocurridos ayer [martes]. Él no merecía morir. No merecía ser reducido a un titular de ‘Mexicano baleado y asesinado por el ICE’. Merecía vivir una vida tranquila como Lorenzo Salgado Araujo, esposo, padre y creador de empleos para decenas de personas”.

Ronaldo Salgado (der.), hijo de Lorenzo Salgado Araujo, con su hermano Lorenzo Jr., quien sostiene fotografías familiares, ayer en conferencia en Houston. Foto: David J. Phillip. AP

Según relató, su padre, quien trabajaba en el sector de la construcción, iba camino al trabajo junto con otros tres compañeros cuando su vehículo fue “rodeado” por tres patrullas no identificadas.

“Tenía temor por su vida, cuando sólo quería llegar al trabajo”, señaló el joven, y añadió que tres compañeros, incluido su tío, que iban con su padre fueron detenidos por agentes de inmigración. Tanto la familia Araujo como activistas locales temen que sean deportados rápidamente para impedir que testifiquen sobre acciones del ICE. El ICE no respondió a la solicitud de comentarios sobre el paradero de los tres testigos, indicó el sitio web TheBulwark.

Carol Alvarado, senadora estatal del sexto distrito senatorial de Texas, y sus colegas del condado de Harris pidieron al director de seguridad pública de Texas, coronel Freeman F. Martin, investigar la muerte. De acuerdo con Ronaldo Salgado, hacia las 8 de la mañana del martes vio un video en Facebook que denunciaba actividad de ICE en el este de Houston, en el que “reconoció la voz” y la camioneta de su padre. Se desplazó hasta esa zona, que estaba acordonada por las autoridades, quienes no le dieron información de lo sucedido. No fue sino a través de organizaciones y políticos locales que se pusieron en contacto con la familia, que Salgado supo que su padre estaba en un hospital local, y posteriormente, a través de información publicada en medios de comunicación, se enteró de que había fallecido.

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“Estoy devastado”, dijo el joven. “Quiero que el mundo conozca a mi padre, no como un migrante que fue abaleado y asesinado, sino como un hombre de familia que me enseñó la importancia del trabajo duro y los valores familiares”. Román Palomares, presidente nacional de LULAC, la organización hispana más grande y antigua de Estados Unidos, declaró que no confían en la versión del ICE, según la cual el mexicano intentó evadir el arresto, por estancia ilegal en Estados Unidos, y embestir a un agente.

“Es inaceptable, es antiestadounidense usar la fuerza letal contra un ser humano. Tendremos la verdad sobre lo ocurrido a Lorenzo Salgado Araujo y no nos detendremos hasta que la tengamos”, advirtió, tras quejarse que las autoridades no quieren entregarles los videos de lo ocurrido. “En ausencia de más evidencia, no tenemos otra opción que concluir que un hombre fue asesinado ilegalmente en las calles de Houston”, dijo.

LULAC solicitó una investigación por parte de la policía y la fiscalía de la ciudad, y anunció una recompensa de 5 mil dólares para quien proporcione información sobre el tiroteo. “No podemos confiar en el FBI”, dijo Domingo García, expresidente de LULAC y exlegislador estatal de Texas. Calificó al ICE como una “agencia fuera de control que requiere supervisión”, reportó The Washington Post.

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Paul Angel Díaz, de 39 años, dijo al Post que se despertó alrededor de las 6:30 de la mañana al oír lo que parecía un disparo afuera. Salió al patio y vio a varios agentes, a pocos metros calle arriba, vestidos con uniformes verdes, rodeando a un hombre que yacía en el suelo detrás de una camioneta blanca estacionada. Díaz recordó que oyó al hombre gorgotear y gritar en español: “¡Me están matando!”.

El alcalde de la ciudad, John Whitmire, indicó en una sesión del consejo municipal que estaba en comunicación “constante” con las autoridades federales pero que no se abrirán unas pesquisas locales, porque “no puede haber dos investigaciones paralelas”.

“Es una tragedia [pero] el departamento de policía de Houston no estuvo involucrado”, aseguró.

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La representante demócrata Sylvia García dijo: “Una familia encabezada por un hombre que lleva 35 años aquí y sin antecedentes penales. ¿Recuerdan a Renée Good? ¿Acaso el ICE no ha aprendido nada de esa experiencia?”.

El congresista demócrata Jesús G. Chuy García declaró que “debe haber una investigación completa e independiente. ICE nos ha demostrado que no se puede confiar en que se investigue a sí misma”.

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