Tras la muerte, a manos de las fuerzas federales mexicanas, de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", la gran pregunta fue: ¿Quién sería el sucesor y nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)?

El gobierno de Estados Unidos parece por fin tener una respuesta: Juan Carlos Valencia González, alias "03" o el "Pelón", un hombre de "abolengo" criminal.

Valencia González, quien tiene la doble nacionalidad mexicano-estadounidense, al haber nacido en Santa Ana, California, viene de un clan criminal michoacano.

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De 41 años, es hijo de Armando Valencia Cornelio, alias "El Maradona” o “El Juanito”. Se trata del fundador histórico del Cártel del Milenio, con sede en Michoacán y de cuya fractura nació el actual Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Bajo el liderazgo de Valencia Cornelio, el Cártel del Milenio extendió su área de influencia a Jalisco, Colima y Nayarit.

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Fue detenido en Guadalajara en agosto de 2003 y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a casi 20 años de prisión. Sin embargo, fue liberado en 2020, en consideración al cáncer linfático que padecía.

La madre de Valencia González es Rosalinda González Valencia, alias "La Jefa", cuyos hermanos trabajaban para el Cártel del Milenio.

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Tras separarse de "El Maradona", González Valencia se convirtió en la pareja de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", quien se convirtió así en padrastro de Valencia González.

"El Mencho" trabajaba para "El Maradona", antes de que el cártel se fracturara y "El Mencho" se convirtiera en líder del CJNG hasta su muerte.

"La Jefa" se convirtió en figura clave del entramado financiero del clan de Los Cuinis, primero, y del CJNG, después.

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Fue detenida en 2018 y acusada de lavado de dinero y crimen organizado.

En 2023 fue sentenciada a cinco años de prisión, pero obtuvo libertad condicionada en enero de 2025.

Con "El Mencho" como padrastro, mentor y jefe, Valencia profundizó su relación en el mundo criminal, con Rubén Oseguera, "El Menchito", hijo de Nemesio, como hermanastro.

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Tras su arresto en 2025, "El Menchito" fue extraditado a Estados Unidos en 2020, donde se le condenó a cadena perpetua.

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El árbol genealógico de Valencia estaría incompleto sin mencionar a su tío materno, Abigael González Valencia, líder de la organización criminal Los Cuinis, desde donde coordinó operaciones internacionales de tráfico de drogas. También se le consideraba operador financiero del grupo criminal.

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Fue detenido en 2015 y extraditado a Estados Unidos en 2025 junto con un grupo de criminales que el gobierno de México envió al país vecino.

Valencia González fue ascendiendo en el CJNG, donde se convirtió en el líder del brazo armado conocido como "Grupo Élite", surgido en 2019 y al que se atribuye la masacre de siete policías en Guanajuato y el secuestro, en 2016, de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, a quienes tuvo que liberar por las amenazas proferidas por éste.

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